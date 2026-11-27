خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یادواره شهدای روستای میاندره کردکوی باحضور منوچهر متکی وخانواده معظم شهدا وایثارگران ومردم همیشه درصحنه میاندره در سالن ورزشی روستا برگزارشد. به گزارش؛ یادواره شهدای روستای میاندره کردکوی باحضور منوچهر متکی وخانواده معظم شهدا وایثارگران ومردم همیشه درصحنه میاندره در سالن ورزشی روستا برگزارشد.

نماینده مردم تهران درمجلس در یادواره شهدای میاندره کردکوی گفت: ما اینجاییم تابگوییم افتخار ماست که شما چراغ های روشن این روستا شدید.

منوچهر متکی افزود : شهدایی که از اینجا پرکشیدند در راه امام حسین (ع) به شهادت رسیدند .

وی گفت : وفاداری و پشتیبانی ولایت فقیه یکی از ویژگی های شهدای ماست و جمله آخر شهدای ما این بود که ،خدایا شاهدباش که من فرزند زهرا (س)را تنها نگذاشتم ولذا اینچنین ماندگار هستند.

وی افزود : شهدا زنده اند و نزد خدایشان روزی میخورند ، را ز زنده بودن آنها یعنی عقیده ومبارزه با کسی که مقابل آنها وعقایدشان می ایستاد.