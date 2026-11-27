همزمان با هفته بسیج، همایش اقتدار بسیج در میدان رهبری شهید شهرستان میبد با حضور گردان‌های بسیج خواهران و برداردان و اقشار مختلف برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بیسیجیان در این همایش، با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و رژه خودرویی، توان و آمادگی خود را در دفاع از تمامیت ارضی کشور، حمایت از نیرو‌های مسلح، رهبرمعظم انقلاب و تداوم مقاومت دربرابر شیطان بزرگ به نمایش گذاشتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد در این همایش گفت: شعار " هر ایرانی یک بسیجی"، فرصتی برای تقویت انسجام ملی و حل مشکلات کشور است.

سرهنگ سیداسدالله امامی میبدی با اشاره به آموزه قرآنی «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ» افزود: مهربانی با مردم، ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به جامعه و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و نظام اسلامی، از ویژگی‌های برجسته فرهنگ بسیجی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و اتحاد مقدس ملت ایران افزود: وحدت ملی و همبستگی مردم، سرمایه‌ای ارزشمند است که آثار آن در عرصه‌های مختلف و در مسیر پیروزی‌های جبهه مقاومت آشکار شده است.

سرهنگ امامی با اشاره به نقش بسیج در جبران کاستی‌های نهاد‌های رسمی و غیررسمی کشور گفت: بسیج در طول حیات خود با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی توانسته است بسیاری از کمبود‌ها را جبران کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد تصریح کرد: ظرفیت بسیج محدود به اعضای رسمی این تشکیلات نیست، بلکه همه افرادی که قلباً بسیجی هستند و در مسیر تعالی فردی و اجتماعی تلاش می‌کنند، بخشی از سرمایه عظیم مردمی بسیج به شمار می‌روند.

سرهنگ امامی بهره‌گیری از این ظرفیت گسترده را برای حل مشکلات کشور و دستیابی به فرصت‌های جدید ضروری دانست و گفت: باید با تقویت مشارکت عمومی، به شعار «هر ایرانی یک بسیجی» معنای عمیق‌تر و عملیاتی‌تری بخشید.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد بسیج با تکیه بر همیاری و مشارکت مردمی، الگویی برجسته از همبستگی ملی و پیشرفت کشور ارائه دهد.

در این همایش از برترین‌های مسابقه میدان یار، بسیجیان برتر و مربیان بسیج با اهداء لوح تقدیر شد.

برپایی موکب‌های فرهنگی ایثار و مقاومت، پذیرایی و خدمت رسانی به مردم و اجرای رژه خودرویی از دیگر برنامه‌های این همایش بود.