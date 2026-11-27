رئیس کمیته امداد قائم‌شهر از اعزام ۴۳ بانوی مددجوی زائر اولی این شهرستان به مشهد مقدس، همزمان با هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد ایزدی رئیس کمیته امداد قائم‌شهر گفت: همزمان با هفته بسیج و با هدف ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی، ۴۳ بانوی مددجوی زائر اولی تحت حمایت این نهاد به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: این سفر با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت بارگاه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) برای بانوانی برگزار شد که تاکنون توفیق تشرف به این آستان مقدس را نداشته‌اند.

ایزدی تجلیل از شرکت‌کنندگان جشنواره باران وحی را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد و گفت: این سفر معنوی با همکاری مراکز نیکوکاری و همراهی خیران نیک‌اندیش شهرستان اجرا شد.

رئیس کمیته امداد قائم‌شهر افزود: این اقدام در راستای تقویت روحیه معنوی خانواده‌های تحت حمایت و توسعه مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های خیرخواهانه انجام شده است.

وی همراهی خیران و مراکز نیکوکاری را جلوه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی در خدمت‌رسانی به نیازمندان دانست.