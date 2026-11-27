به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، و به نقل از رسانه فدراسیون کشتی، متن چرخه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

مقدمه:

هدف فدراسیون از چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد رعایت عدالت، شایسته‌محوری و شفافیت در فرایند انتخاب ملی‌پوشان تدوین شده است. در این چرخه، تلاش شده تا فرصت برای تمامی کشتی‌گیران مستعد کشور فراهم گردد تا با اتکا به عملکرد واقعی خود در میادین داخلی و بین المللی شایستگی حضور در تیم ملی را به‌دست آورند.

اهدف:

۱- شناسایی و انتخاب شایسته‌ترین کشتی‌گیران کشور در هر وزن برای مسابقات جهانی بزرگسالان - جهانی امید – مسابقات آسیایی - تورنمنت‌های بین المللی

۲- ایجاد عدالت و فرصت برای تمامی کشتی گیران

۳- شفاف سازی مسیر ورود به تیم‌های ملی بزرگسالان و امید

۴- ارتقای جایگاه فنی تیم ملی در میادین جهانی و المپیک

نکته مهم: پس از هر مرحله از چرخه، کادر فنی با تایید فدراسیون کشتی و با توجه به شرایط فنی، بدنی و نتایج کشتی گیران مرحله بعد را اطلاع رسانی می‌نماید.

ماده واحده:

الف: عدم حضور در مراحل چرخه و اردو‌های تیم ملی به منزله حذف از آن می‌باشد.

همچنین در راستای تحقق منافع ملی حضور تمامی نفرات مد نظر کادر فنی (حتی کسانی که ملی پوش نشده‌اند) در اردوها، تورنمنت‌ها و برنامه‌های تیم ملی الزامی است و در صورت عدم رعایت، محرومیت‌های تنبیهی تا پایان سال فنی در پی خواهد داشت.

تبصره ۱: مدال آوران رقابت‌های قهرمانی جهان قزاقستان، دارندگان مدال طلا بازی‌های آسیایی منوط

حضور در اردو‌ها و مسابقات مدنظر کادر فنی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارند.

ب: در صورت عدم شرکت به دلیل مصدومیت، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی، کادر فنی و موافقت فدراسیون امکان ادامه کار در چرخه وجود دارد.

ج: در صورت وقوع اتفاقات پیش بینی نشده یا احتمال اشتباهات داوری و تغییر نتیجه (پس از تایید نظر کمیسیون داوران) با پیشنهاد کادر فنی و تأیید فدراسیون تغییراتی در چرخه اعمال خواهد شد؛ و: عدم رعایت ضوابط اردویی (نظم، انضباط، مسائل اخلاقی، عملکرد فنی و ...) تأثیر مستقیم در انتخاب ملی پوشان دارد.

د: این احتمال وجود دارد در مسیر اجرای چرخه، کشتی گیران مستعدی از سوی کادر فنی شناسایی و با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین المللی اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت یا سهمیه حضور در ادامه چرخه اختصاص یابد.

هـ: در صورتی که کشتی گیری در جهانی جوانان ۲۰۲۷ صاحب مدال شود و در نقطه مقابل عملکرد فنی فرد منتخب چرخه مطلوب نباشد، با تشخیص کادر فنی و تایید فدراسیون، شانس حضور در رقابت‌های بزرگسالان و چرخه یا امید‌های جهان را کسب می‌نماید.

ی: مدال آورمسابقات جهانی قزاقستان در صورتی که قصد تغییر وزن داشته باشند باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند.

(ماده یک): مراحل چرخه:

مرحله اول - قهرمانی کشور:

الف:این مرحله مبنای اصلی ورود به چرخه است.

۱- نفرات اول تا سوم هر وزن به مرحله بعد راه می‌یابند.

۲- نفرات پنجم و یا مستعد در صورت عملکرد فنی بالا، با نظرکادر فنی می‌تواند مجوز حضور در مرحله بعد را دریافت می‌کنند.

ب: مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار و نفرات واجد شرایط به شرح زیر است:

۱- اعضای تیم ملی در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۶،

۲- مدال آوران مسابقات جهانی نوجوانان ۲۰۲۶ در صورت دارا بودن شرایط سنی

۳- ملی پوشان مسابقات جهانی جوانان و امید ۲۰۲۶،

۴- ملی پوشان مسابقات جهانی بزرگسالان آستانه که موفق به کسب مدال نشده‌اند.

۵- با توجه به داشتن نماینده در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی استان مازندران ۱۸ سهمیه، استان تهران ۱۰ و خراسان رضوی ۵ سهمیه

مرحله دوم - تورنمنت بین‌المللی:

نفرات منتخب قهرمانی کشور به تورنمنت‌های بین‌المللی اعزام می‌شوند.

نتایج کسب‌شده در این تورنمنت‌ها نقش تعیین‌کننده در انتخاب نهایی دارد.

مدال‌آوری در تورنمنت‌های معتبر می‌تواند جایگزین دیدار انتخابی شود.

مرحله سوم - انتخابی جام تختی:

با حضور کشتی گیرانی که در مسابقات قهرمانی کشور کشتی گرفته‌اند.

نفرات اول و دوم و یا نفرات مستعد با نظر کادرفنی می‌تواند مجوز مرحله بعد (جام تختی) را دریافت کنند.

مرحله چهارم - جام تختی در برخی اوزان مرحله نهایی انتخابی تیم ملی می‌باشد.

مرحله پنجم - انتخابی رودرو

اولویت حضور کشتی‌گیران امید در قهرمانی آسیا

بند ۱: اولویت انتخاب با کشتی‌گیران رده سنی امید است؛ مشروط به تأیید توانایی فنی و بین‌المللی آنها برای حضور در رده بزرگسالان.

بند ۲: مدال‌آوران مسابقات جهانی قزاقستان ۲۰۲۶، در صورت عملکرد نامطلوب سایر مدعیان و عدم جلب رضایت کادر فنی، شانس حضور در قهرمانی آسیا را دارند.

بند ۳: کادر فنی با هدف ارتقای رنکینگ یا محک ملی‌پوشان بزرگسال، با تأیید فدراسیون می‌تواند کشتی‌گیر خارج از رده امید را اعزام کند.

بند ۴: انتخاب تیم ملی زیر ۲۳ سال برای مسابقات آسیایی و جهانی، بر اساس این چرخه و چرخه تیم ملی جوانان خواهد بود.

ارزیابی عملکرد در تورنمنت‌های بین‌المللی و رقابت با مدال‌آوران جهانی

بند ۱: پس از موفقیت در مسابقات داخلی، ملاک اصلی انتخاب ملی‌پوشان، عملکرد و کسب نتیجه در تورنمنت‌های بین‌المللی است.

بند ۲: مدعیانی که نتایج مطلوب کادر فنی را کسب نکنند، در صورت عملکرد موفق مدال‌آوران جهانی قزاقستان در تورنمنت‌ها و اردوها، شانس رقابت با آنها و حضور در مسابقات جهانی را از دست خواهند داد. ملاک اصلی، شایسته‌سالاری و عملکرد مستمر است.

اجرا و نظارت

اجرای این چرخه بر عهده کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد است و هرگونه تصمیم خارج از چارچوب آن، نیازمند تأیید فدراسیون کشتی خواهد بود.

(ماده دوم): توضیحات در مورد اوزان دهگانه:

وزن ۵۷ کیلوگرم: در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال (امید) باشد، پس از پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، به‌منظور ارزیابی توانایی‌های وی در سطح بین‌المللی، به همراه میلاد والی‌زاده (با توجه به کسب مدال طلای قهرمانی آسیا و همچنین تضییع حق وی و اشتباهات داوری در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ که از مسابقات کشوری معاف می‌باشد) به یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی اعزام خواهد شد.

۱. قهرمان کشور در صورتی که زیر ۲۳ سال باشد، در صورت داشتن کارنامه بین‌المللی قابل قبول، می‌تواند مستقیماً به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شود؛ در غیر این صورت، ملی‌پوش این وزن در یک تورنمنت بین‌المللی مشخص خواهد شد.

۲. قهرمان بزرگسالان برای ارزیابی فنی و آمادگی، در یک تورنمنت بین‌المللی شرکت می‌کند و نتیجه آن در حضورش در مرحله نهایی چرخه انتخابی تأثیرگذار خواهد بود.

۳. اگر کشتی‌گیر اعزامی به قهرمانی آسیا، زیر ۲۳ سال باشد، در صورت جلب رضایت کادر فنی با عملکرد خود، شانس بالایی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان خواهد داشت.

وزن ۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان به‌دلیل کسب مدال طلای مسابقات جهانی قزاقستان، مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی را دارد.

۱. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) باشد، پس از پایان مسابقات قهرمانی کشور، به‌منظور ارزیابی توانایی‌های وی در سطح بین‌المللی، به یکی از تورنمنت‌های بین المللی اعزام خواهد شد.

۲. در صورتی که کشتی‌گیر مذکور در تورنمنت بین‌المللی نتیجه مطلوبی کسب کند (کسب مدال یا ثبت پیروزی‌های فنی شاخص)، به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۳. در صورتی که قهرمان کشور در تورنمنت بین‌المللی نتواند نتیجه موردنظر را کسب کند، کادر فنی می‌تواند با بررسی شرایط فنی و عملکرد احمد جوان، درباره اعزام وی به مسابقات قهرمانی آسیا به‌عنوان ملی‌پوش اصلی وزن ۶۱ کیلوگرم تصمیم‌گیری کند.

۴. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بزرگسالان باشد، پس از مسابقات قهرمانی کشور، به‌منظور محک فنی و ارزیابی سطح آمادگی بین‌المللی، در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی شرکت خواهد کرد. نتایج حاصل از این رقابت‌ها در تصمیم‌گیری برای ادامه مسیر وی در چرخه انتخابی تیم ملی تأثیرگذار خواهد بود.

وزن ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد به‌دلیل کسب مدال برنز مسابقات جهانی قزاقستان، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. همچنین اهورا خاطری به‌دلیل کسب مدال طلای مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا، از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.

۱. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال (امید) باشد، پس از پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، به‌منظور ارزیابی توانایی‌های وی در سطح بین‌المللی، به همراه اهورا خاطری به یکی از تورنمنت‌های بین المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی اعزام خواهد شد.

۲. در صورتی که کشتی‌گیران یادشده در تورنمنت بین‌المللی نتیجه مطلوبی (کسب مدال یا پیروزی‌های فنی شاخص) کسب کنند، با تشخیص کادر فنی، یکی از آنها به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۳. با صلاحدید کادر فنی، در صورت نیاز رحمان عموزاد به مسابقات قهرمانی آسیا یا یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی اعزام خواهد شد. همچنین در صورتی که قهرمان کشور یا اهورا خاطری در تورنمنت بین‌المللی عملکرد فنی موفقی نداشته باشند، رحمان عموزاد در صورت کسب مدال در یکی از مسابقات اعزامی، به‌عنوان ملی‌پوش ایران در مسابقات جهانی آمریکا انتخاب خواهد شد.

۴. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالای ۲۳ سال (بزرگسالان) باشد، پس از پایان مسابقات قهرمانی کشور به یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی اعزام خواهد شد و نتایج این رقابت‌ها در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی تأثیرگذار خواهد بود.

وزن ۷۰ کیلوگرم: تمامی مدعیان این وزن موظف‌اند مسیر خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند.

۱. برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، اولویت با کشتی‌گیران رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) خواهد بود.

۲. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و از کارنامه بین‌المللی قابل قبولی برخوردار باشد، می‌تواند مستقیماً به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شود. در غیر این صورت، وضعیت ملی‌پوش این وزن در یک تورنمنت بین‌المللی مشخص خواهد شد.

۳. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بزرگسالان (بالای ۲۳ سال) باشد، موظف است در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی شرکت کند تا عملکرد وی به‌منظور تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر در چرخه انتخابی مورد ارزیابی قرار گیرد.

۴. در صورتی که قهرمان کشور زیر ۲۳ سال باشد و در رقابت‌های قهرمانی آسیا نتیجه مطلوبی کسب کند با صلاحدید کادر فنی به عنوان ملی پوش رقابت‌های جهانی معرفی می‌شود.

وزن ۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی به‌دلیل کسب مدال برنز مسابقات جهانی قزاقستان و یونس امامی به‌دلیل کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی، مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی را دارند.

۱. اولویت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا با کشتی‌گیران رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) خواهد بود.

۲. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و از کارنامه بین‌المللی قابل قبولی برخوردار باشد، به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد. در غیر این صورت، کادر فنی می‌تواند با توجه به نتایج تورنمنت‌های بین‌المللی، ملی‌پوش این وزن را انتخاب کند.

۳. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بزرگسالان (بالای ۲۳ سال) باشد، موظف است در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این رقابت‌ها در روند چرخه انتخابی و تصمیم‌گیری برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا تأثیرگذار خواهد بود.

۴. امیرمحمد یزدانی و یونس امامی نیز در تورنمنت بین‌المللی مورد ارزیابی و محک فنی قرار خواهند گرفت.

۵. در صورتی که یونس امامی و امیرمحمد یزدانی در مرحله نهایی مقابل یکدیگر قرار بگیرند، هر یک برای انتخاب به‌عنوان ملی‌پوش به ۲ پیروزی از ۳ کشتی نیاز خواهند داشت. اما اگر کشتی‌گیری غیر از این دو نفر به مرحله نهایی راه یابد، امامی و یزدانی با یک پیروزی و حریفشان با ۲ پیروزی به دوبنده تیم ملی خواهد رسید.

وزن ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی به‌دلیل کسب مدال نقره مسابقات جهانی قزاقستان، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. همچنین مهدی یوسفی به‌دلیل کسب مدال طلای مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا، از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.

۱. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال (امید) باشد، پس از پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، به‌منظور ارزیابی توانایی‌های وی در سطح بین‌المللی، به همراه مهدی یوسفی به یکی از تورنمنت‌های بین المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی اعزام خواهد شد.

۲. در صورتی که کشتی‌گیران یادشده در تورنمنت بین‌المللی نتیجه مطلوبی (کسب مدال یا پیروزی‌های فنی شاخص) کسب کنند، با تشخیص کادر فنی، یکی از آنها به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۳. در صورتی که قهرمان کشور یا مهدی یوسفی در تورنمنت بین‌المللی عملکرد فنی موفقی نداشته باشند، محمد نخودی در صورت کسب مدال در یکی از مسابقات اعزامی، به‌عنوان ملی‌پوش ایران در مسابقات جهانی آمریکا انتخاب خواهد شد.

۴. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالای ۲۳ سال (بزرگسالان) باشد، پس از پایان مسابقات قهرمانی کشور به یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی اعزام خواهد شد و نتایج این رقابت‌ها در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی تأثیرگذار خواهد بود.

۵_ در صورت برگزاری مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم، محمد نخودی برای ملی‌پوش شدن به یک پیروزی نیاز دارد.

وزن ۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی به‌دلیل کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی، مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی را دارند.

۱. اولویت انتخاب ملی‌پوش این وزن برای مسابقات قهرمانی آسیا با کشتی‌گیران رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) خواهد بود. در صورتی که قهرمان کشور از این رده سنی باشد و از کارنامه بین‌المللی قابل قبولی برخوردار باشد، به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد. در غیر این صورت، در غیر این صورت، کادر فنی می‌تواند با توجه به نتایج تورنمنت‌های بین‌المللی ملی پوش این وزن را انتخاب کند.

۲. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بزرگسالان (بالای ۲۳ سال) باشد، موظف است در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این رقابت‌ها برای ادامه چرخه انتخابی و تصمیم‌گیری درباره اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۳. در صورتی که محمد نخودی در این وزن به میدان برود و حریف وی به مرحله نهایی چرخه انتخابی راه یابد، با توجه به اینکه ایران در این وزن در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال نشده است، محمد نخودی برای انتخاب به‌عنوان ملی‌پوش به یک پیروزی و حریف وی به دو پیروزی نیاز خواهد داشت.

وزن ۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی به‌دلیل کسب مدال طلای مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا و امیرحسین فیروزپور به‌دلیل مصدومیت در مسابقات جهانی و انجام عمل جراحی، از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف هستند.

۱. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال باشد، پس از پایان مسابقات قهرمانی کشور، به‌منظور ارزیابی توانایی‌های وی در سطح بین‌المللی، به همراه ابوالفضل رحمانی به یکی از تورنمنت‌های بین المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی اعزام خواهد شد.

۲. در صورتی که کشتی‌گیران یادشده در تورنمنت بین‌المللی نتیجه مطلوبی (کسب مدال یا پیروزی‌های فنی شاخص) کسب کنند، با تشخیص کادر فنی، یکی از آنها به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۳. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بزرگسالان (بالای ۲۳ سال) باشد، مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی را خواهد داشت و موظف است در تورنمنت‌های بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این رقابت‌ها در ادامه چرخه انتخابی تأثیرگذار خواهد بود.

۴. امیرحسین فیروزپور با توجه به مصدومیت فعلی، پس از بازگشت به شرایط آمادگی و فراهم شدن امکان حضور در میادین، با صلاحدید کادر فنی به یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی اعزام خواهد شد. کادر فنی نیز با توجه به نتایج کسب‌شده در این رقابت‌ها، درباره حضور وی در مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وزن ۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی به‌دلیل کسب مدال برنز مسابقات جهانی قزاقستان و امیرعلی آذرپیرا به‌دلیل کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی، مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی را دارند.

۱. اولویت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا با کشتی‌گیران رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) خواهد بود.

۲. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و از کارنامه بین‌المللی قابل قبولی برخوردار باشد، به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد. در غیر این صورت، کادر فنی می‌تواند با توجه به نتایج تورنمنت‌های بین‌المللی، ملی‌پوش این وزن را انتخاب کند.

۳. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بزرگسالان (بالای ۲۳ سال) باشد، موظف است در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این رقابت‌ها در روند چرخه انتخابی و تصمیم‌گیری برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا تأثیرگذار خواهد بود.

۴. حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا نیز در تورنمنت بین‌المللی مورد ارزیابی و محک فنی قرار خواهند گرفت.

۵. در صورتی که حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا در مرحله نهایی مقابل یکدیگر قرار بگیرند، هر یک برای انتخاب به‌عنوان ملی‌پوش به ۲ پیروزی از ۳ کشتی نیاز خواهند داشت. اما اگر کشتی‌گیری غیر از این دو نفر به مرحله نهایی راه یابد، یزدانی و آذرپیرا با یک پیروزی و حریفشان با ۲ پیروزی به دوبنده تیم ملی خواهد رسید.

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع به‌دلیل کسب مدال طلای مسابقات جهانی قزاقستان، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. همچنین ابوالفضل محمد نژاد به‌دلیل کسب مدال طلای مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا، از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.

۱. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال (امید) باشد، پس از پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، به‌منظور ارزیابی توانایی‌های بین‌المللی، به همراه ابوالفضل محمدنژاد به یکی از تورنمنت‌های مورد تأیید کادر فنی اعزام خواهد شد.

۲. در صورتی که کشتی‌گیران یادشده در تورنمنت بین‌المللی نتیجه مطلوبی (کسب مدال یا پیروزی‌های فنی شاخص) کسب کنند، با تشخیص کادر فنی، یکی از آنها به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۳. در صورتی که ابوالفضل محمدنژاد یا قهرمان کشور به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شود و به مدال طلا دست یابد، در مرحله نهایی چرخه انتخابی با امیرحسین زارع روبه‌رو خواهد شد. در این مرحله، زارع به یک پیروزی و حریفش به دو پیروزی برای کسب دوبنده تیم ملی نیاز دارد.

۴. در صورتی که قهرمان کشور یا ابوالفضل محمدنژاد در تورنمنت بین‌المللی عملکرد فنی موفقی نداشته باشند، امیرحسین زارع در صورت کسب مدال در یکی از مسابقات اعزامی، به‌عنوان ملی‌پوش ایران در مسابقات جهانی آمریکا انتخاب خواهد شد.

۵. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالای ۲۳ سال (بزرگسالان) باشد، پس از پایان مسابقات قهرمانی کشور به یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی اعزام خواهد شد و نتایج این رقابت‌ها در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی تأثیرگذار خواهد بود.

(ماده سوم) -رسیدگی به شکایات:

الف: هرگونه اعتراض به اجرای چرخه صرفا باید به صورت مکتوب و از سوی هیئت کشتی مربوطه به فدراسیون داده شود و پیگیری و اطلاع رسانی لازم در مورد آن انجام خواهد گرفت.

ماده پنجم – در صورت بروز مباحث پیش بینی نشده در خلال اجرای مراحل چرخه انتخابی تیم ملی، کادر فنی مجاز است پیشنهادات را پس از تأیید فدراسیون عملیاتی نماید.

نکته: پس از هر مرحله از چرخه، کادر فنی با تایید فدراسیون کشتی و با توجه به شرایط فنی، بدنی و نتایج کشتی گیران مرحله بعد را اطلاع رسانی می‌نماید.