استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و تداوم راه شهدا در عرصه خدمت و سازندگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در مراسم گرامیداشت شهدا به مناسبت هفته بسیج در شهرستان چالدران، افزود: گرامیداشت یاد شهدا زمانی ارزشمند است که با عمل به آرمان‌های آنان و خدمت صادقانه به مردم همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگ بسیج خاطرنشان کرد: روحیه جهادی، فداکاری و ایثار دوران دفاع مقدس باید در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و توسعه کشور احیا شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به تأثیرپذیری از اندیشه‌ها و رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب نیز تأکید کرده و افزود: خدمت به مردم، تقویت اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توجه به تولید باید در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و شهدا دنبال شود.

رحمانی همچنین با قدردانی از همراهی مردم و خانواده‌های معظم شهدا اضافه کرد: حضور و وفاداری مردم آذربایجان‌غربی در مقاطع حساس، جلوه‌ای از روحیه ایثار و پایبندی به ارزش‌های انقلاب است.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت حمایت و تکریم خانواده‌های شهدا افزود: امیدواریم با خدمت صادقانه و حرکت در مسیر آرمان‌های شهدا، شایسته دعای خیر و حمایت این خانواده‌های معظم باشیم.