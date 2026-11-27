به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمیدرضا بهمن‌آبادی، رئیس گروه جذب و سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران، در این همایش از برنامه‌ریزی برای ورود ۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به مدار تا اوج مصرف برق سال آینده خبر داد.

مهدی پاک‌طینت، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان نیز با تشریح روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: تاکنون بیش از ۲۰۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بخش توزیع وارد مدار شده است.

وی افزود: با احتساب نیروگاه‌های مقیاس بزرگ، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به حدود ۳۲۳ مگاوات می‌رسد.