به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶ در روز‌های ۱۶ تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۵ انجام می‌گیرد.

سازمان سنجش آموزش کشوراعلام کرد: براساس برنامه زمانی اعلام شده ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶ در روز‌های ۱۶ تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۵ انجام می‌گیرد.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶ در روز‌های پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت و جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

مجموعه‌های امتحانی شامل دروس امتحانی، ضرایب دروس امتحانی، رشته‌گرایش‌ها آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ پیش از این اعلام شده است.

پذیرش دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به‌همراه آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و پذیرش آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ صورت خواهد گرفت.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ همزمان با ثبت نام در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود و در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد.

پیش از بررسی عناوین دروس امتحانی، ضرایب دروس و رشته‌گرایش‌های هر یک از مجموعه‌های امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ با دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ نشان داده است حدود ۲۲ رشته و گرایش جدید به مجموعه‌های امتحانی اضافه شده‌اند که تغییرات دیگر در زمان انتشار دفترچه مشخص می‌شود.