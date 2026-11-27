وزیر علوم در سفر به بابل، طرح‌های خانه ملل و خانه فرهنگ دانشگاه نوشیروانی را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به شهرستان بابل با حضور در دانشگاه صنعتی نوشیروانی، دو طرح فرهنگی خانه ملل و خانه فرهنگ این دانشگاه را به بهره‌برداری رساند.

وزیر علوم در حاشیه این مراسم با اشاره به حضور دانشجویان خارجی در این دانشگاه گفت: کشور‌های همسایه متقاضی خدمات مهندسی هستند و در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نفر از دانشجویان حوزه‌های مهندسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: خانه ملل اولین ابتکاری است که در دانشگاه‌های کشور رقم خورده است. برخی از این دانشجویان مشکلات کنسولی دارند که درصدد حل و فصل آنها هستیم.

سیمایی همچنین به راه‌اندازی استودیو‌های رسانه‌ای در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این استودیو‌ها که تاسیس آنها از زمان جنگ ۱۲ روزه شروع شد، با این هدف راه‌اندازی شدند که دانشگاه بتواند به رسالت تاریخی و اجتماعی خود عمل کند، دستاورد‌های خود را نشان دهد و محلی برای عمومی‌سازی علم باشد.

باقرزاده، نماینده مردم بابلسر، فریدونکنار و بهنمیر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ایجاد مراکز فرهنگی و استودیو‌ها می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا در یک محیط آرام و با آرامش، آرا و نظرات خود را بیان کنند و فضایی برای گفتمان و گفتگوی سازنده میان آنان فراهم شود.

استودیوی دانشگاه مازندران با هدف روایت دستاورد‌های علمی دانشگاه‌ها و تقویت امیدآفرینی در جامعه در دانشگاه مازندران و همچنین خانه فرهنگ و خانه ملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افتتاح شد.