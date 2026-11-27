به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه و رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم یادواره شهدا و علمای روستای النگ (کردکوی)، با یادآوری ایثار عظیم شهدای دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، بر ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمن تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقاجانپور با اشاره به حجم بالای جنایات دشمن و هدف قرار دادن نخبگان و فرماندهان کشور، افزود: جرم ما تنها یک چیز است؛ اینکه بر اساس قرآن انقلاب کردیم و اجازه نمی‌دهیم سلطه‌گران بر مقدرات کشورمان حاکم باشند.

وی گفت : هسته اصلی اختلاف با آمریکا، تمایل ملت ایران به استقلال و حاکمیت مردمی است.

وی در بخش مهمی از سخنان خود، با خطاب قرار دادن دشمنان، هشدار داد: نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار هستند. اگر دست از شرارت برندارید، این بار موشک‌های ما فراتر از مرزهای خاورمیانه خواهد رسید؛ همان‌گونه که پیش از این در پاسخ به تهدیدها عمل کرده‌ایم.