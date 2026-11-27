معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص بخش ویژه‌ای به تبیین نگاه قرآنی رهبر شهید در نمایشگاه بین‌المللی قرآن خبر داد و گفت: امسال با برنامه‌ریزی گسترده‌تر، از ظرفیت هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در این رویداد استفاده خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اظهار کرد: در جلساتی که با مرکز نشر آثار رهبر شهید برگزار شد، موضوع اختصاص بخش ویژه‌ای به ایشان مورد بررسی قرار گرفت تا نگاه قرآنی ایشان به زندگی پیرامونی، طبیعت، روابط با دوستان و مواجهه با دشمنان تبیین و بررسی شود.

وی افزود: در همین زمینه نشست‌های تخصصی برگزار شده است و امیدواریم نتایج این تصمیمات در نمایشگاه بین‌المللی قرآن پیش‌روی علاقه‌مندان قرار گیرد.

ارباب سلیمانی با اشاره به استقبال از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و رسانه‌های نوین در نمایشگاه سال گذشته گفت: سال گذشته برای نخستین بار به‌خوبی از ظرفیت هوش مصنوعی و رسانه‌های نوین استفاده کردیم که با استقبال قابل توجهی مواجه شد. در این بخش، آثار و دستاورد‌های فعالان و به‌ویژه جوانان ارائه شد و توانمندی‌های آنان در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: امسال نیز با برنامه‌ریزی جامع‌تر، توسعه استفاده از فناوری‌های جدید را دنبال می‌کنیم و امیدواریم از طریق فراخوان ایده، طرح‌های خلاقانه‌ای در حوزه فضای مجازی، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: ایده‌هایی که در زمان مناسب به دبیرخانه ارائه و پس از بررسی در شورای طرح و برنامه به تصویب نهایی برسند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت و زمینه ارائه دستاورد‌های آنها در نمایشگاه فراهم می‌شود.

ارباب سلیمانی با اشاره به ضرورت ایجاد موزه‌ای جامع برای عرضه آثار فاخر قرآنی اظهار کرد: یکی از کمبود‌های کشور، نداشتن موزه قرآن در سطح ملی است که به شکل گسترده مورد توجه و استفاده عموم قرار گیرد. البته موزه‌های پراکنده و محدودی در این زمینه وجود دارد، اما شایسته است در آینده بخشی در مصلای تهران برای نمایش آثار فاخر قرآنی ایجاد شود تا علاقه‌مندان بتوانند از این گنجینه‌ها بهره‌مند شوند.

وی همچنین درباره حضور ناشران و مؤسسات قرآنی خارجی در نمایشگاه امسال گفت: کمیته بین‌الملل نمایشگاه با مشارکت مجموعه‌هایی از جمله مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعه‌المصطفی العالمیه و دیگر نهاد‌های فعال در عرصه بین‌الملل تشکیل شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این مجموعه‌ها طرح‌ها و برنامه‌های خود را در بخش بین‌الملل ارائه می‌کنند و پس از بررسی و تصویب در کارگروه مربوط، زمینه حضور و فعالیت آنها در نمایشگاه فراهم خواهد شد.

ارباب سلیمانی خاطرنشان کرد: از هم‌اکنون در حال رصد شرایط هستیم تا در صورت فراهم بودن مقدمات، بتوانیم از مهمانان برجسته جهان اسلام برای حضور در ایران دعوت کنیم.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره زمان و مکان برگزاری نمایشگاه امسال نیز گفت: تاکنون تمرکز مذاکرات و برنامه‌ریزی‌ها بر برگزاری نمایشگاه در مصلای تهران بوده و نشست‌هایی نیز با مسئولان این مجموعه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه بررسی شرایط برگزاری نمایشگاه همچنان ادامه دارد، افزود: برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن ابعاد مختلفی دارد و تا ماه‌های نزدیک به زمان برگزاری، فرصت بررسی شرایط وجود دارد. در نهایت نیز شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و تصمیمات کلی و نهایی در این شورا اتخاذ می‌شود.