رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به تأثیر تورم و نرخ ارز بر قیمت دارو، بر لزوم افزایش منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر در بودجه سال آینده تأکید کرد تا از افزایش هزینه‌های پرداختی مردم جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با رسانه‌ها، با بررسی چالش‌های تأمین دارو در شرایط تحریم‌ها، از تلاش‌های دولت برای ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین از طریق همکاری با بانک مرکزی و وزارت راه خبر داد. وی تصریح کرد که محدودیت‌های دریایی و هوایی، مدیریت زنجیره تأمین را با دشواری مواجه کرده است.

تفاوت هزینه داروهای ژنریک و برند

پیرصالحی با تفکیک هزینه‌های دارویی، علت اصلی فشار مالی بر مردم را در بخش داروهای وارداتی و برند دانست. وی توضیح داد: «بیش از نیمی از ارز مورد نیاز دارو با نرخ غیرترجیحی تأمین می‌شود. در حالی که داروهای ژنریک تحت پوشش کامل بیمه‌ها هستند، داروهای وارداتی و برند به دلیل وجود جایگزین داخلی، پوشش بیمه‌ای ندارند و هزینه آن‌ها مستقیماً بر جیب مصرف‌کننده فشار می‌آورد.»

ضرورت اصلاح بودجه در سال ۱۴۰۶

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اجتناب‌ناپذیری اصلاح قیمت دارو برای تولیدکنندگان به دلیل تورم و نوسانات ارز، هشدار داد که بدون تقویت منابع بیمه‌گری، فشار بر خانوارها افزایش می‌یابد. وی تأکید کرد: «در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، باید منابع بیشتری برای سازمان‌های بیمه‌گر پیش‌بینی شود تا افزایش هزینه‌های تولید، منجر به افزایش مستقیم پرداختی از جیب مردم نشود.»