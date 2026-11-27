معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش از افزایش سهم تسهیلات بانکی فرهنگیان از ۲.۵ به ۹ درصد خبر داد و گفت: بیش از ۲۳ همت تسهیلات در قالب وام‌های بانکی و قرض‌الحسنه برای فرهنگیان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرهادی با اشاره به وضعیت بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان گفت: قرارداد فعلی بیمه تکمیلی تا پایان آذرماه اعتبار دارد و تلاش می‌کنیم قرارداد جدیدی منعقد شود که خدمات مؤثرتر و به‌موقع‌تری به فرهنگیان ارائه دهد.

وی افزود: در دو سال گذشته برای نخستین بار پوشش بیمه تکمیلی معلمان از طریق دو شرکت بیمه‌گر انجام شد که با ایجاد فضای رقابتی، زمینه ارائه خدمات بهتر را فراهم کرد. همچنین حق بیمه فرهنگیان در پایان هر ماه به‌موقع پرداخت شده و هیچ بدهی به شرکت‌های بیمه‌گر نداریم.

افزایش سهم تسهیلات بانکی فرهنگیان از ۲.۵ به ۹ درصد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به افزایش تسهیلات بانکی فرهنگیان گفت: «تا سال ۱۴۰۲ میزان تسهیلات دریافتی از بانک ملی معادل ۲.۵ درصد واریزی حقوق فرهنگیان به این بانک بود که با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، این میزان به ۹ درصد افزایش یافت.

وی گفت: از این میزان، ۴.۵ درصد به وام‌های معمول و ۴.۵ درصد نیز به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دارد که در مجموع بالغ بر ۲۳ همت تسهیلات را شامل می‌شود.

فرهادی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه این تسهیلات میان فرهنگیان افزود: «وام‌ها از طریق سامانه و با هدف ایجاد عدالت در دسترسی همکاران فرهنگی به تسهیلات بانکی توزیع می‌شود.

آماده‌سازی بیش از ۴۴۰ مرکز رفاهی برای اسکان نوروزی فرهنگیان

فرهادی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اسکان نوروزی فرهنگیان گفت: «در سراسر کشور بیش از ۴۴۰ مرکز رفاهی در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دارد و علاوه بر این مراکز، تعداد زیادی از مدارس نیز برای پذیرش و اسکان مسافران نوروزی آماده‌سازی می‌شوند.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسکان متناسب با شرایط و میزان مسافر هر استان برنامه‌ریزی خواهد شد، افزود: «استان‌های مسافرپذیر از جمله خراسان رضوی، فارس، اصفهان و استان‌های شمالی کشور در اولویت اختصاص ظرفیت بیشتر قرار دارند.

فرهادی افزود: تلاش می‌کنیم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که فرهنگیانی که در ایام نوروز به سفر می‌روند، امکان استفاده از ظرفیت‌های اسکان آموزش‌وپرورش را داشته باشند.

وی گفت: در صورت وجود ظرفیت خالی، امکانات اسکان علاوه بر فرهنگیان، برای سایر کارکنان دولت و همچنین دیگر هموطنانی که جزو کارکنان دولت نیستند نیز اختصاص خواهد یافت.