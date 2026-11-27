در راستای حمایت ازتوانمندی‌های علمی نسل جوان، از طرح علمی و آموزشی «برپا» ویژه دانش‌آموزان و بسیجیان شهرستان رفسنجان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این طرح که با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی طراحی شده، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان پایه ششم تا یازدهم را در بر می‌گیرد.

طرح علمی «برپا» که توسط بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه ناحیه رفسنجان مدیریت می‌شود، با استفاده از سوالات استاندارد و سیستم‌های ارزیابی دقیق، امکان سنجش علمی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

از ویژگی‌های برجسته این طرح می‌توان به شبیه‌ساز استاندارد آزمون‌های تیزهوشان، شبیه‌ساز آزمون نمونه دولتی و کنکور، ارزیابی مستمر و صدور کارنامه فردی و مجموعه‌ای، برگزاری آزمون‌های ماهیانه به‌صورت کاملاً رایگان اشاره کرد.