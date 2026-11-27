مدیرکل صداوسیمای استان فارس از تدارک ویژه‌برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و خبری این مرکز به مناسبت دهم آذر، روز مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی عملکرد نمایندگان استان و تبیین برنامه‌ها و اولویت‌های پیش‌روی آنان خبر داد.

صداوسیمای فارس در آستانه روز مجلس، عملکرد و برنامه‌های آینده نمایندگان استان را به اشتراک می‌گذارد

صداوسیمای فارس در آستانه روز مجلس، عملکرد و برنامه‌های آینده نمایندگان استان را به اشتراک می‌گذارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صداوسیمای فارس از تدارک ویژه‌برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و خبری این مرکز به مناسبت دهم آذر، روز مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی عملکرد نمایندگان استان و تبیین برنامه‌ها و اولویت‌های پیش‌روی آنان خبر داد.

آقای رئوف، با گرامیداشت یاد شهید مدرس بر اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور تاکید کرد و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم مردم‌سالاری دینی و رکن اصلی در تصویب قوانین، و ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبات مردم و موکلین است و روز مجلس فرصت مناسبی برای بازخوانی این مسئولیت و تبیین نقش نمایندگان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و استان فارس به شمار می‌رود.

وی افزود: صداوسیمای فارس در آستانه روز، مجلس، با برنامه‌ریزی و دعوت از نمایندگان مردم شریف استان فارس در مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع را در حوزه‌های سیما، صدا و خبر تدارک دیده است تا با بررسی عملکرد نمایندگان در دوره فعالیت مجلس، موضوعات مهم و مسائل اولویت‌دار استان، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌روی آنان نیز برای مخاطبان تشریح شود.

مدیرکل صداوسیمای فارس با اشاره به جایگاه استان فارس در عرصه ملی و مسئولیت‌های مهم نمایندگان این استان تصریح کرد: حضور چهره‌های اثرگذار در هیئات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ظرفیتی ارزشمند برای پیگیری مسائل و مطالبات مردم فارس است.

رئوف ادامه داد: در این برنامه‌ها تلاش می‌شود موضوعاتی همچون عملکرد نظارتی و تقنینی نمایندگان، پیگیری مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان، مطالبات شهرستان‌ها و همچنین اولویت‌ها و برنامه‌های آینده نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مدیرکل صداوسیمای فارس تأکید کرد: رویکرد ما در این برنامه‌ها، فراهم کردن فضایی برای گفت‌وگوی مستقیم، شفاف و مسئولانه میان نمایندگان محترم مردم و افکار عمومی است؛ چراکه رسانه استانی می‌تواند با ایجاد بستر مناسب برای طرح پرسش‌ها، بیان دیدگاه‌ها و انعکاس مطالبات مردم، به تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.

استان فارس با برخورداری ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی، از ۱۵ حوزه انتخابیه یکی از استان‌های دارای ظرفیت قابل توجه در عرصه قانون‌گذاری و نظارت است. نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی علاوه بر پیگیری مسائل و مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود، در کمیسیون‌های تخصصی و جایگاه‌های مختلف مجلس نیز در موضوعات کلان کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.