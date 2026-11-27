در راستای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده در طرح جهادی بسیج جامعه پزشکی استان قم؛ موسوم به طرح «شهید شیخ شعاعی»، گروه‌های متشکل از پزشکان متخصص و کارشناسان حوزه سلامت، خدمات ویزیت و مشاوره به ساکنان مناطق کم‌برخوردار استان ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در جریان اعزام پزشکان متخصص در رشته‌های داخلی، چشم‌پزشکی، زنان و زایمان و اطفال به روستا‌های بخش کهک، علاوه بر معاینات پزشکی، کارشناسان حوزه‌های روان‌شناسی، تغذیه، بهداشت و مامایی نیز به ارائه مشاوره به روستاییان پرداختند.

بر اساس این طرح امدادی و درمانی و در نخستین روز، ۱۷۵ نفر از اهالی روستای وشنوه معاینه پزشکی شدند و با تامین دارو‌های مورد نیاز، خدمات درمانی رایگان دریافت کردند.

همچنین در راستای پیگیری درمان‌های تکمیلی، ۱۵ نفر از بیماران جهت مراقبت‌های پزشکی تخصصی‌تر به بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) ارجاع یافتند.

این اقدامات که بخشی از فعالیت‌های مستمر بسیج جامعه پزشکی استان قم در هفته بسیج محسوب می‌شود، با هدف ارتقای سطح سلامت در مناطق محروم و کاهش فاصله‌ی دسترسی به خدمات بهداشتی در حال اجرا است و طبق برنامه‌ریزی‌های موجود، این طرح تا پایان هفته جاری در نقاط مختلف استان تداوم خواهد داشت.