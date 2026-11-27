بازیگر و وکیل خانواده شهدای مدرسه میناب گفت: دفاع از میهن و خون به‌ناحق ریخته شده بچه‌های ایرانی، باعث شد وکالت این پرونده را برعهده بگیرم.

سیدحسام نواب‌صفوی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که «وظیفه وجدانی و قانونی خودش می‌دانسته که وکالت این خانواده‌ها را بپذیرد.»

آقای نواب‌صفوی، بازیگر ۵۲ ساله، از سال‌های گذشته به حرفه وکالت هم مشغول شده است.

او در دادگاه رسیدگی به پرونده حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب، عضوی از وکلای خانواده شهداست.

سیدحسام نواب‌صفوی از وکلایی است که در حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب، احتمال «تحقق شرایط جنایت علیه بشریت» داده است. او گفت که ارتباط حمله آمریکا با یک الگوی گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی قابل برسی است.

وکیل خانواده شهدای مدرسه میناب گفت که «باید مشخص شود مقامات و فرماندهان آمریکایی چطور دستور حمله به مدرسه میناب را تایید کردند؟»

آقای نواب‌صفوی همچنین در دادگاه از قاضی خواست بررسی شود که «آیا پیش از حمله دشمن، اقدامات لازم برای شناسایی و راستی‌آزمایی هدف و اطمینان از ماهیت نظامی آن انجام شده یا نه؟»