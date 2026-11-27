برخورد دو موتورسیکلت در میلاجرد، بار دیگر زنگ خطر حوادث مرگبار رانندگی را به صدا درآورد؛ حادثه‌ای که جان دو جوان ۱۸ ساله را گرفت و یک نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در شهر میلاجرد، سه نفر مصدوم شدند که دو نفر از آنان به علت شدت جراحات در صحنه حادثه جان باختند.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: پس از گزارش حادثه به سامانه اورژانس، دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های میلاجرد و اسفندان به محل اعزام شدند.

در این حادثه، دو جوان ۱۸ ساله جان خود را از دست دادند و مصدوم سوم که مردی ۲۰ ساله بود، پس از دریافت اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی به بیمارستان امام علی (ع) کمیجان منتقل شد.