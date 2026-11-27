کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز شرایط جوی و دریایی استان نسبتا آرام پیش بینی و مه صبحگاهی پدیده غالب سواحل و جزایر استان به ویژه مناطق شمالی تنگه هرمز خواهد بود.

پیش بینی شرایط جوی و دریایی استان نسبتا آرام در هرمزگان، ۶ آذر

پیش بینی شرایط جوی و دریایی استان نسبتا آرام در هرمزگان، ۶ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری و با توجه به افزایش رطوبت نسبی، در برخی از نقاط استان مه صبحگاهی پیش بینی و در سواحل و جزایر شمالی تنگه هرمز سبب کاهش موقت دید افقی خواهد شد.

او افزود: دریا نیز نسبتا آرام و شرایط به منظور تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و تا اواخر وقت امروز با تداوم وزش باد شمال غربی در محدوده مناطق دور از ساحل پارسیان، دریا متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت، تغییرات قابل ملاحظه‌ای مورد انتظار نیست.