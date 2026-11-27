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خبرهایی از یادواره شهدای روستای سنگدوین علی آباد کتول تا میز خدمت مسئولان گنبد کاووس را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با برپایی جشنی در مرواوه تپه از پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۵ این شهرستان مرزی قدر دانی شد .
مردم شهر سنگدوین علی آباد کتول یاد و نام شهدای این شهر را گرامی داشتند .
مسئولان شهرستان گنبد کاووس با برپایی میز خدمت خواسته ها و مشکلات مردم را بررسی و پیگیری کردند .
نشست تخصصی رفع چالشهای قوانین موازی با هدف کاهش پیچیدگیهای قانونی در مدیریت اراضی برای پیشبرد طرحهای توسعهای در شهرستان علیآباد کتول د برگزار شد .
به مناسبت هفته بسیج چندین اصله نهال در کردکوی کاشته شد.
رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، در کلاله برگزار شد .
با هدف ارتقا آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران مانور اطفای حریق در عرصههای منابع طبیعی شهرستان آزادشهر برگزار شد.