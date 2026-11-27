به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: شماری از وکلای ایرانی پرونده پیگیری جنایت آمریکا در دبستان شجره طیبه میناب نیز در بازدید از تنگه هرمز، وکلای خارجی را همراهی و درباره مسائل حقوقی خلیج فارس و تنگه هرمز، بحث و بررسی کردند.

حسن عبدلیان پور افزود: در حال حاضر حتی کارشناسان حقوقی در کشور عمان نیز ملزم به نگاشتن جمله «آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران» در دعاوی حقوقی مربوط به محدوده شمالی تنگه هرمز که در آبهای سرزمینی کشورمان واقع شده، هستند و این یکی از مهمترین دلایل حقوقی است که بر اعمال اراده جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، دلالت قانونی و جهانی دارد.

مقدم فایزه مایز وکیل فرانسوی پرونده جنایت آمریکا در دبستان شجره طیبه میناب، در بازدید از تنگه هرمز گفت: نشانی از آمریکایی‌ها در این آبراهه مهم، ندیدم در حالی که این روز‌ها و به ویژه پس از حمله آمریکا به ایران، رسانه‌های غربی، برعکس آن را به مخاطب، القا می‌کنند.

محیدلی حسین علی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین الملل اهل لبنان نیز گفت: به تازگی در برخی نشریات آمریکایی مقاله نوشته و بر اساس قوانین بین الملل، هم بر حق اعمال اراده ملی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز تاکید کرده و هم برای مخاطبان انگلیسی زبان توضیح علمی و حقوقی داده است.

نورالدین تمام عبدالحسن دیگر وکیل لبنانی نیز، با تعریف از زیبایی‌های طبیعی خلیج فارس، فرهنگ ایرانی و اراده ایرانیان، در دفاع از تنگه هرمز و یکپارچگی سرزمینی را ستود.

بیشتر بخوانید؛ رصد و کنترل تنگه هرمز در دست نیرو‌های مسلح ایران است

خان عبدالرحیم استاد شناخته شده حقوق در آفریقای جنوبی، دسایی سراج الدین، دیگر وکیل معروف این کشور و حسین احمد هاشم الصافی قاضی عراقی هم که حکم اعدام صدام حسین را امضا کرده در این سفر دریایی حاضر بودند و پیروز نهایی جنگ مقابل آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، را مردم ایران دانستند.

اتحادیه وکلای بین المللی میناب، با حضور وکلای ایرانی و خارجی برای پیگیری حقوقی پرونده جنایت آمریکا در حمله نهم اسفند پارسال به دبستان شجره طیبه میناب تشکیل شده است.