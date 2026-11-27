مدیر کل امور عشایری لرستان گفت: بیش از ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات با سود چهار و پنج درصد برای تولید و اشتغال عشایر استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نعمت‌الله قائدرحمتی با اشاره به اختصاص تسهیلات برای تقویت زنجیره تولید گوشت قرمز در استان گفت: در چارچوب ماده ۵۲ صندوق توسعه ملی،۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای حمایت از تولید گوشت قرمز و توانمندسازی عشایر استان اختصاص یافته‌ است.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان با بیان اینکه تسهیلات اختصاص‌یافته از طریق بانک کشاورزی پرداخت می‌شود، افزود: تسهیلات پیش‌بینی‌شده با بازپرداخت یک‌ساله و نرخ سود ۲۲ ٫ ۵ درصد در اختیار بهره‌برداران واجد شرایط قرار می‌گیرد تا زمینه تقویت فعالیت‌های تولیدی و افزایش توان اقتصادی خانوار‌های عشایری فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: تاکنون پرونده ۱۲۹ نفر از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل استان معرفی شده و مراحل تشکیل پرونده و پیگیری مراحل پرداخت در حال انجام است.

قائدرحمتی همچنین با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به جامعه ی عشایری لرستان گفت: این اعتبار با هدف توسعه ی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از متقاضیان واجد شرایط جامعه عشایری استان اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۰۰ نفر از عشایر لرستان از اعتبار اشتغال و تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد و دوره ی بازپرداخت پنج تا هفت‌ساله بهره مند خواهند شد.

مدیرکل امور عشایری لرستان گفت: مراحل پرداخت و بازپرداخت تسهیلات از طریق سامانه تک و با همکاری بانک‌های کشاورزی، ملی و پست‌بانک انجام می‌شود تا متقاضیان بتوانند از ظرفیت اعتباری پیش‌بینی‌شده برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند.

قائدرحمتی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های مناطق عشایری گفت: بررسی مشکلات ارتباطی و شکاف‌های جغرافیایی در مناطق مرگسر، چال، امامزاده داوود، خودسیاه و الیگودرز هم در دستور کار قرار گرفته‌ است.

اوی با اشاره به دشواری تردد در برخی مسیر‌های عشایری استان لرستان افزود: مشکلات راه‌های ارتباطی تنها به رفت‌وآمد روزمره عشایر محدود نمی‌شود و دسترسی به خدمات امدادی، انتقال نهاده‌ها و محصولات دامی و فراهم‌کردن زمینه ی فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق هم به وضعیت راه‌ها وابسته است.

مدیرکل امور عشایری لرستان تأکید کرد: همگام‌سازی روند توسعه ی مناطق عشایری با سایر نقاط این استان نیازمند شناسایی دقیق مشکلات و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی است و پیگیری برای رفع موانع زیرساختی و بهبود دسترسی به این مناطق ادامه دارد.