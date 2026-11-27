عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: انتشارات انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب با هدف معرفی و تبیین اندیشه‌های رهبر شهید منتشر کرده است.

مهدی فضائلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مجموعه‌ای با محور پیروزی در سه جلد منتشر شده که جلد نخست آن با عنوان «هندسه نبرد» به مقوله دشمن و دشمن‌شناسی اختصاص دارد.

وی افزود: جلد دوم این مجموعه با عنوان «در آغوش نیل» منتشر شده که موضوع سنت‌های الهی در اندیشه رهبر شهید را به شکلی جدی و مبسوط تبیین می‌کند.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: جلد سوم این مجموعه با عنوان «بشارت فتح» و با محور سوره مبارکه فتح منتشر شده است.

آقای فضائلی افزود: نگارش کتاب بشارت فتح از زمانی آغاز شد که رهبر شهید به قرائت سوره فتح برای عبور از شرایط سخت توصیه کردند، توصیه‌ای که در کنار دعای توسل و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه مطرح شده بود.

وی در پایان گفت: امیدوارم مردم با مطالعه این آثار بیش از پیش با اندیشه‌های رهبر شهید آشنا شوند و در نهایت ، ملت ایران شاهد پیروزی و فتح مبین باشد.