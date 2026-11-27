واژگونی اتوبوس مسافربری در محور نظرآباد یک کشته و ۱۹ مصدوم برجا گذاشت؛ از مجموع مصدومان، ۱۸ نفر به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، دکتر مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای البرز گفت: این حادثه ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه صبح ۶ آذر برای اتوبوس مسافربری مسیر مرند به تهران، در لاین جنوبی بعد از پل نظرآباد رخ داد.

وی افزود: اتوبوس ابتدا با نیوجرسی برخورد کرد و پس از انحراف به لاین شمالی، واژگون شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز با اشاره به اعزام تیم‌های متعدد امدادی اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر به محل حادثه اظهار کرد: در این سانحه، ۱۱ زن و ۸ مرد برای ادامه درمان به بیمارستان‌های امام جعفر صادق(ع) و امام حسن مجتبی(ع) منتقل شدند و یک مصدوم نیز در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کرد.

مهدوی همچنین از جان‌باختن یک زن در این حادثه خبر داد.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای جاده‌ای، از رانندگان وسایل نقلیه عمومی خواست از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند و سرعت مجاز و فاصله طولی را رعایت کنند.