به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر اقلید گفت: ۹۹ نفر از شهروندان این شهرستان در منطقه مسکن مهر از خدمات رایگان سلامت از جمله معاینه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، مشاوره روان شناسی، خدمات مامایی و توزیع دارو بهره‌مند شدند.

محمدمهدی خواجه‌ای افزود: اعضای کاروان سلامت با همکاری بسیج جامعه پزشکی، گروه جهادی بهداشتی و درمانی شهدای شمال فارس در راستای ارتقای سلامت عمومی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و گسترش فعالیت‌های عام المنفعه در مناطق مختلف این شهرستان ، خدمات پزشکی ارائه کردند.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.