نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در شرایط مختلف پای کار ایستادند؛ امروز هم پشت سر امام شهید و رهبری عزیز محکم ایستاده‌اند و این همراهی، استحکام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که به استان خوزستان سفر کرده است، به دعوت امیر حیات مقدم نماینده مردم ماهشهر در مجلس در یادواره شهدای بخش چم‌خلف‌عیسی شهر زهره از توابع شهرستان هندیجان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج حاضر شد.

وی در یادواره شهدای بخش چم‌خلف‌عیسی شهر زهره شهرستان هندیجان ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: دشمنان در تحولات اخیر به‌دنبال تجزیه ایران و آسیب زدن به مردم و تمدن اسلامی بودند. دونالد ترامپ و متحدانش چندین بار از تقسیم ایران به چند کشور سخن گفتند و به‌دنبال ایجاد سرزمینی سوخته بودند، اما مردم این توطئه را به‌درستی شناختند و در برابر آن ایستادند.

نایب رئیس مجلس با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی و برخی کاستی‌ها در کشور تصریح کرد: مردم ممکن است از شرایط اقتصادی و برخی کمبود‌ها ناراضی باشند، اما مردم به‌خوبی دریافتند که نباید در برابر دشمن تسلیم شوند و باید در جبهه حق بایستند. مردم در شرایط مختلف پای کار ایستادند؛ امروز نیز مردم پشت سر امام شهید و رهبری عزیز محکم ایستاده‌اند و این همراهی، استحکام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

وی انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان را عامل تداوم مسیر انقلاب دانست و گفت: شخصیتی جانشین امام شهیدمان شد که از نظر علمی، روحیه جهادی، شجاعت و بصیرت در مسیر ایشان قرار دارد و انتخاب خبرگان، مانع انحراف مسیر انقلاب شد. امروز آمریکا با تمام قدرت و امکانات خود و رژیم صهیونیستی در تصمیم‌گیری درباره ایران با دشواری مواجه شده‌اند و با وجود تهدید‌های مکرر، ایران همچنان بر مواضع خود ایستاده است؛ ما نیز با قدرت در برابر تهدید‌ها ایستادگی خواهیم کرد.

حاجی بابایی در ادامه با تاکید بر ضرورت وحدت ملی در برابر دشمن مشترک گفت: هنگامی که موضوعی مقدس و الهی در میان باشد، دیدگاه‌های مختلف در برابر دشمن مشترک قابل جمع هستند؛ امام خمینی (ره) نیز حفظ نظام را اوجب واجبات دانستند و تاکید کردند که نباید در این مسیر به اعتبار و منافع دنیوی اندیشید.