زادروز شهید امیرحسین سلطانی، از شهدای پهپادی نیروی پدافند هوایی ارتش، با حضور خانواده‌های شهدا و کارکنان پدافند هوایی شمال‌غرب در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب در این مراسم با اشاره به نقش شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور اظهار کرد: شهدا با نثار خون خود، عزت، استقلال و امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و تکریم آنان و خانواده‌هایشان وظیفه‌ای دینی و ملی است.

امیر سرتیپ دوم جعفر صالح با تأکید بر ضرورت توجه به خانواده‌های شهدا افزود: نباید این خانواده‌ها در جامعه احساس فراموش‌شدگی کنند؛ چراکه احترام به آنان و زنده نگه داشتن یاد شهدا، در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثری دارد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب، شهدا را الگوی نیرو‌های مسلح در مواجهه با تهدید‌ها دانست و گفت: شهدا به ما آموختند که در برابر خطرات نباید تسلیم شد، بلکه باید با ایمان، شجاعت و روحیه مقاومت ایستادگی کرد.

امیر سرتیپ دوم جعفر صالح با بیان اینکه شهدا آموزگاران عزت، شرافت، کرامت و پایداری هستند خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر شهدا و الگوبرداری از سیره آنان، راهی برای خودسازی و خدمت صادقانه به کشور است.

وی در تشریح ویژگی‌های شهید امیرحسین سلطانی اظهار کرد: این شهید از نیرو‌های نخبه، متعهد و متخصص در حوزه کاری خود بود و با وجود اینکه به‌تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بود، به دلیل برخورداری از دانش و مهارت بالا برای انجام مأموریتی مهم انتخاب شد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب ادامه داد: شهید سلطانی در جریان انجام مأموریت و در کنار تعدادی از همرزمان خود، با رشادت و شجاعت به شهادت رسید.

وی با اشاره به دشواری مأموریت کارکنان پدافند هوایی در صیانت از حریم هوایی کشور بیان کرد: فعالیت در پشت سامانه‌های پدافندی و مقابله با تهدید‌های هوایی و موشکی، در شرایطی که جان نیرو‌ها و تجهیزات در معرض خطر قرار دارد، به شجاعت، دانش تخصصی، مهارت و روحیه ایثارگری نیازمند است.

امیر سرتیپ دوم جعفر صالح با اشاره به عهد نیرو‌های پدافند هوایی با شهدا برای ادامه راه آنان گفت: برای صیانت از آسمان کشور و حفظ آرامش مردم با تمام توان تلاش می‌کنیم و خود را متعهد به پاسداری از امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم.