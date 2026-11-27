معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، امروز وارد بخش سیوان و روستای هدف گردشگری طولاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عبدالکریم حسین‌زاده در دومین روز از سفر خود به استان ایلام، وارد بخش سیوان و روستای گردشگری طولاب شد و از مجتمع گردشگری این روستا بازدید کرد.

وی با حضور در این روستا؛ از نزدیک ظرفیت‌ها و روند توسعه روستایی این منطقه هدف گردشگری را مورد بررسی قرار داد.

روستای هدف گردشگری طولاب در بخش سیوان؛ به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و موقعیتی ویژه؛ یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری در استان ایلام است که در سفر معاون رئیس‌جمهور، نیازمندی‌های عمرانی و زیرساختی آن مورد پایش قرار می‌گیرد.