به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک فروند جنگنده اف ۱۶ متعلق به ارتش آمریکا که در جریان مأموریت پشتیبانی و تأمین پوشش هوایی شناورهای متخلف در محدوده جنوب شرقی جزیره هنگام به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده بود، با آتش اخطار سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه مواجه و پس از انجام مانوری شدید، ناچار به تغییر مسیر و دور شدن از حریم هوایی کشور شد.

سپاه هشدار داده است: هرگونه تلاش برای دور زدن مقررات کنترل و مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، غیرقابل پذیرش بوده و استمرار چنین اقداماتی می‌تواند خسارات سنگین‌تری را برای متخلفان و نیروهای نظامی پشتیبان آنان به همراه داشته باشد.

سپاه همچنین به فرماندهان ارتش آمریکا اخطار داده است: حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و در صورت تکرار تجاوز و استمرار نقض این حریم از سوی جنگنده‌های آمریکایی، با پاسخ قاطع پدافندی مواجه خواهند شد؛ پاسخی که می‌تواند سرنوشتی مشابه جنگنده اف ۱۵ و پهپادهای آمریکایی هدف قرارگرفته را برای آنان رقم بزند.