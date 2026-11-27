مدیر امور خدمات فنی شرکت توزیع برق شیراز از پیشرفت عملیات مرحله سوم طرح ملی سامان در فیدر‌های شهروز شهر، قصردشت و ارژن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نخستین هفته از مرحله سوم طرح ملی سامان، با به‌کارگیری ۱۹ گروه عملیاتی، ۳۱۸ مورد عیب را در سه فیدر فشار متوسط شبکه رفع کرد.

عبدالرحیم حامدی، مدیر امور خدمات فنی و نگهداشت شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اعلام انجام عملیات تعمیرات گروهی و پیشگیرانه در هفته نخست مرحله سوم طرح ملی سامان، از موفقیت این عملیات در ارتقای پایداری شبکه خبر داد.

وی اظهار داشت که در این مرحله، ۶۹ اصله پایه شبکه مورد سرویس قرار گرفت و ۳۱۸ مورد عیب در سه فیدر فشار متوسط ۴۰۵ شهروزشهر، ۴۰۵ قصردشت و ۴۰۳ ارژن برطرف شد.

حامدی با تشریح جزئیات این عملیات گفت که هدف از اجرای این طرح، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه، کاهش عیوب، پیشگیری از خاموشی‌های ناخواسته و بهبود کیفیت بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع است که با مشارکت گروه‌های تخصصی از سوی شرکت انجام شده است.

مدیر امور خدمات فنی شبکه با اشاره به عملکرد فیدر ۴۰۵ شهروزشهر، افزود که در این بخش با مشارکت ۶ گروه عملیاتی، ۲۳ اصله پایه شبکه سرویس و ۱۲۹ مورد عیب برطرف شد. این اقدامات شامل آچارکشی، اصلاح مقره‌های سوزنی، هرس اشجار، کاورینگ تجهیزات و تعویض قطعاتی نظیر جامپر، کابل‌شو و کات‌اوات بود.

وی در ادامه با اشاره به عملیات انجام‌شده در فیدر ۴۰۵ قصردشت اظهار داشت که در این بخش با به‌کارگیری ۵ گروه عملیاتی، ۲۹ پایه شبکه مورد سرویس قرار گرفت و ۱۳۷ مورد عیب برطرف شد. این اقدامات شامل آچارکشی، اصلاح مقره‌ها، کاورینگ تجهیزات و تعویض قطعاتی همچون جامپر و کات‌اوات بوده است.

حامدی همچنین گزارش کرد که در فیدر ۴۰۳ ارژن، با مشارکت ۴ گروه عملیاتی، ۱۷ اصله پایه شبکه سرویس و ۵۲ مورد عیب برطرف شد.

وی با تأکید بر اهمیت تعمیرات پیشگیرانه در پایداری شبکه برق، خاطرنشان کرد که این عملیات با رویکردی هدفمند و بر اساس اولویت‌بندی وضعیت فیدر‌ها دنبال می‌شود. وی افزود: هدف از این اقدامات، شناسایی و رفع عیوب اثرگذار، اصلاح تجهیزات مستهلک، هرس اشجار و افزایش ایمنی تأسیسات است تا از بروز خاموشی‌های ناخواسته و اختلالات احتمالی در شبکه جلوگیری شود.

مدیر امور خدمات فنی و نگهداشت شبکه شرکت توزیع برق شیراز در پایان تصریح کرد که تداوم این برنامه‌ها نقش مؤثری در کاهش خاموشی‌ها، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارتقای سطح رضایتمندی مشترکان خواهد داشت و عملیات مرحله سوم طرح ملی سامان با استفاده از نیرو‌های متخصص و تجهیزات عملیاتی ادامه می‌یابد.