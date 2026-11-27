تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین امروز با هدایت سرمربی جدید خود، وریا غفوری، در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف تیم خیبر خرم‌آباد می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، باشگاه شمس‌آذر پس از جدایی وحید رضایی، با سپردن سکان هدایت تیم به وریا غفوری، تلاش می‌کند روند نتایج خود را در رقابت‌های جاری بهبود بخشد.

این دیدار مهم از ساعت ۱۵ بعدازظهر امروز در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار خواهد شد.

شمس‌آذر قزوین که در ۱۲ بازی گذشته خود موفق به کسب یک پیروزی و چهار مساوی شده و با ۷ باخت در کارنامه دارد، با کسب ۷ امتیاز در جایگاه هفدهم جدول قرار گرفته است و امیدوار است با حضور سرمربی جدید، در این دیدار مقابل نماینده خرم‌آباد، به اولین پیروزی دوران جدید خود دست یابد.