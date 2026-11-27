تیم هندبال هپکو در هفته پنجم از سی‌ونهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور، در یک دیدار نزدیک و نفس‌گیر برابر نفت امیدیه به نتیجه تساوی رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم هندبال هپکو در هفته پنجم سی‌ونهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور، روز گذشته در دیدار مقابل تیم نفت امیدیه به مصاف حریف رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی ۲۵ - ۲۵ به پایان رسید.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که دو تیم با ارائه یک بازی منطقی و جنگنده، برای کسب پیروزی و امتیازات کامل به میدان رفته بودند؛ اما در نهایت تلاش بازیکنان دو تیم، رقابتی نزدیک و پایاپای را رقم زد تا امتیازات این مسابقه میان حریفان تقسیم شود.

نماینده هندبال استان مرکزی در ادامه این رقابت‌ها به مصاف دیگر حریفان خود خواهد رفت.