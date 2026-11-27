مجموعه تلویزیونی «ماه عسل» به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی و کارگردانی منوچهر هادی با روایتی طنز و سرگرم‌کننده، موانع و چالش‌های ازدواج جوانان را بررسی می‌کند و از یکشنبه هشتم آذرماه روی آنتن شبکه سه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی رزاق‌کریمی، تهیه‌کننده مجموعه «ماه عسل»، در برنامه «پنجشنبه و جمعه‌هامون» رادیو صبا با اشاره به آغاز پخش این مجموعه ۳۰ قسمتی از هشتم آذرماه گفت: این مجموعه به مسائل، مشکلات اقتصادی و موانع پیش روی جوانان در مسیر تشکیل زندگی مشترک می‌پردازد و دغدغه‌های جوانی جمعیت و خانواده را با زبانی شیرین و طنز روایت می‌کند.

وی با اشاره به حضور بازیگرانی، چون امیر کاظمی، مریم مؤمن، یوسف تیموری، یوسف صیادی، الهام حمیدی، قدرت‌الله ایزدی، علی صالحی، سانیا سالاری و زنده‌یاد اکبر عبدی افزود: نگارش فیلمنامه این مجموعه زیر نظر محمد تنابنده انجام شده است.

تهیه‌کننده «ماه عسل» همچنین ترویج فرهنگ ازدواج آسان را نیازمند همراهی و عزم جمعی مسئولان و نهاد‌های اجتماعی برای کاهش مشکلات اقتصادی جوانان دانست.

این مجموعه در روز‌های فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.