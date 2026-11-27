به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران در سازمان تأمین اجتماعی کشور در بازدید از روند ساخت این درمانگاه گفت: عملیات اجرایی ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان فریدون‌شهر از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و این طرح هم‌اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی‌اکبر خراسانی با اشاره به بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این درمانگاه افزود: دندانپزشکی، بخش بستری، احیای قلبی و کلینیک تخصصی از مهم‌ترین بخش‌های این مرکز درمانی است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این درمانگاه هزینه شده است، گفت: برای تکمیل و تجهیز این طرح بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران در سازمان تأمین اجتماعی کشور با اشاره به اجرای پنج طرح عمرانی تأمین اجتماعی در استان اصفهان افزود: تلاش می‌کنیم درمانگاه تأمین اجتماعی فریدون‌شهر اردیبهشت سال آینده به بهره‌برداری برسد.

حمید رحیمیان، فرماندار فریدون‌شهر نیز با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی شهرستان، ظرفیت گردشگری و قرار گرفتن آن در مسیر کوچ عشایر، توسعه امکانات درمانی از نیاز‌های ضروری منطقه است.

بهره‌برداری از این درمانگاه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش دسترسی مردم فریدون‌شهر به خدمات درمانی و کاهش نیاز به مراجعه بیماران به شهرستان‌های دیگر داشته باشد.

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