­معاون اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از نقش انعکاس رویداد‌های گردشگری مانند جشن ملی برگ ریزان هگمتانه و تاثیر آن در جذب گردشگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد ثابت اقلیدی با اشاره به برگزاری جشن برگ ریزان هگمتانه با حضور گسترده مردم استان همدان گفت: برگزاری این رویداد ارزان و آسان بعنوان یک رهیافت توانست فرصت‌های بی نظیر این حوزه را عیان و اقتصاد جوامع محلی را تقویت نمایید.

وی افزود: برگزاری این رویداد‌ها زمینه ساز همکاری‌های بیشتر وزارت میراث فرهنگی با نهاد‌های مرتبط مانند شهرداری است.

معاون اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی به برگزاری انواع رویداد‌های گردشگری با هدف تجربه کردن یک سفر آگاهانه به مقاصد هدف تصریح کرد: موثرترین راه در معرفی مقاصد گردشگری و توسعه‌ی آن برگزاری رویداد‌هایی مانند جشن برگ ریزان هگمتانه است که در کنار عیان کردن نقاط ضعف و قوت می تواند ابزاری کارآمد در افزودن بازدید از دیگر دیدنی‌های هر شهر باشد.

محمد ثابت اقلیدی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری همدان گفت: اگر به آثار فاخر این شهر، چون مجموعه جهانی هگمتانه، آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که همدان به سبب پیشینه دارای زیرساخت‌های نسبتا مناسبی در حوزه‌ی اقامت و پذیرایی است.

وی افزود: اکوسیستم طبیعی، طبیعت بی نظیر، دیدنی‌های جذاب مانند گنج نامه و تله کابین از ظرفیت‌های میراثی و گردشگری این شهر است.

معاون اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی گفت: صنعت گردشگری حلقه وصل دیگر مشاغل است که به دلیل هم خوانی و همگنی میتواند به این صنعت پرسود شتاب دهد.