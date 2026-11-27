فرمانده انتظامی شهرستان محلات از دستگیری ۸ سارق و کشف مقادیری اموال مسروقه در اجرای طرح امنیت و آرامش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان محلات گفت: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و مقابله با سرقت، طرح امنیت و آرامش از ابتدای آذرماه در این شهرستان به اجرا درآمد.

سرهنگ عبدالله سلمانی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و شناسایی متهمان، موفق شدند ۸ سارق را دستگیر و مقادیری از اموال مسروقه را کشف کنند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهمان به مراجع قضایی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات همچنین بر نقش مشارکت مردم در تأمین و پایداری امنیت تأکید کرد.