هفته ۵ لیگ اروپا؛ پیروزی میلان، تساوی لخ پوژنان و بازگشت اللهیار

هفته ۵ لیگ اروپا؛ پیروزی میلان، تساوی لخ پوژنان و بازگشت اللهیار

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در این رقابت‌ها ۳۶ تیم حضور دارند و در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف می‌روند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار می‌کند.

نتایج مسابقات به این شرح است:

سالزبورگ اتریش ۲ - ۰ آرارات ارمنستان

ویکتوریا پلزن چک ۴ - ۰ بنفیکا پرتغال

دینامو زاگرب کرواسی ۰ - ۲ بایرلورکوزن آلمان

المپیاکوس یونان ۲ - ۴ میلان ایتالیا (گل‌ها: اوماری هاچینسون در دقیقه ۵۶، آلفاجو سیسه ۶۳، کریستیم پولیشیچ ۷۱ و دیه گو موریرا ۵ + ۹۰)



المپیک مارسی فرانسه ۱ - ۰ لفسکی صوفیه بلغارستان

اونیون سن ژیلوآز بلژیک ۲ - ۲ لخ پوژنان لهستان

در تیم لخ پوژنان اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی با پشت سر گذاشتن مصدومیت از دقیقه ۷۲ در ترکیب این تیم به میدان آمد ولی علی قلی زاده هافبک ایرانی به علت مصدومیت غایب بود.

سلتاویگو اسپانیا ۱ - ۲ بورنموث انگلیس (گل سلتا: یاگو آسپاس در دقیقه ۱۹)



اسپارتاپراگ چک ۲ - ۴ آلکمار هلند

کریستال پالاس انگلیس ۲ - ۱ رئال سوسیداد اسپانیا



فرانس واروش مجارستان ۰ - ۰ سلیه اسلوونی

یوونتوس ایتالیا ۴ - ۱ اومونیا قبرس (گل‌های یووه: آندره آ کامبیاسو در دقیقه جف اختاتور ۴۳، چیکو کونیسائو ۶۸ و ژرمی بوگا ۷۳)



نایمخن هلند ۳ - ۱ رن فرانسه

اوفی کرت یونان ۱ - ۳ اندرلخت بلژیک

المپیک لیون فرانسه ۰ - ۰ لیلستروم نروژ

تورینسی پرتغال ۱ - ۲ سلتیک اسکاتلند

ساندرلند انگلیس ۱ - ۱ یاگیلونیا لهستان

هوفنهایم آلمان ۳ - ۱ اشتروم گراتس اتریش



در جدول دور گروهی لیگ اروپا تیم بورنموث با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های ۱۳ امتیازی یوونتوس ایتالیا و فرانس واروش مجارستان دوم و سوم هستند و تیم ۱۲ امتیازی بایرلورکوزن آلمان و بنفیکا پرتغال در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند. تیم لخ پوژنان لهستان با یک امتیاز در رده ۳۴ جای گرفته است.