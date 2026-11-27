پخش زنده
امروز: -
هفته چهارم دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ کنفرانس اروپا دیشب برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دور ۳۶ تیم حضور دارند که در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف میروند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار میکند. نتایج مسابقات به این شرح است:
غیرت قزاقستان ۱ - ۰ میالبی سوئد
آژاکس هلند ۴ - ۰ اف ث تون سوئیس
برایتون انگلیس ۴ - ۰ اونیورسیتاتیا کرایووا رومانی
ایبریا گرجستان ۱ - ۰ ختافه اسپانیا
یابلونچ چک ۲ - ۰ لوگانو سوئیس
کونو ژالگیریس لیتوانی ۲ - ۰ ریگا لتونی
هارتس اسکاتلند ۲ - ۳ موناکو فرانسه
ایگناتیا آلبانی ۲ - ۱ لینکلن رد جبل الطارق
پافوس قبرس ۰ - ۲ میدتیلان دانمارک
- هدایت تیم پافوس را ریکاردو ساپینتو مربی پرتغالی و سابق استقلال تهران بر عهده دارد.
بران نروژ ۱ - ۴ آرهوس دانمارک
نورشیلان دانمارک ۳ - ۲ پاناتینایکوس یونان
بوراک بانیا لوکا بوسنی و هرزگوین ۲ - ۳ آتالانتا ایتالیا
هایدوک اشپلیت کرواسی ۰ - ۲ سن ترویدن بلژیک
اینترکلوب دِاسکالدس آندورا ۲ - ۰ اف ث کپنهاگن دانمارک
خنت بلژیک ۱ - ۱ ستاره سرخ بلگراد صربستان
زسکا صوفیه بلغارستان ۱ - ۲ ترابزون اسپور ترکیه
- گل اول تیم ترابزون اسپور را محمد صلاح مهاجم مطرح مصری در دقیقه ۶۹ وارد دروازه حریف کرد.
اسپورتینگ براگا پرتغال ۴ - ۰ کوپس فنلاند
فرایبورگ آلمان ۲ - ۱ توئنته هلند
در جدول تیم موناکو با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیمهای ۱۰ امتیازی برایتون انگلیس و سن ترویدن بلژیک دوم و سوم هستند.