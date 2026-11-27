به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دور ۳۶ تیم حضور دارند که در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف می‌روند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار می‌کند. نتایج مسابقات به این شرح است:

غیرت قزاقستان ۱ - ۰ میالبی سوئد

آژاکس هلند ۴ - ۰ اف ث تون سوئیس

برایتون انگلیس ۴ - ۰ اونیورسیتاتیا کرایووا رومانی

ایبریا گرجستان ۱ - ۰ ختافه اسپانیا

یابلونچ چک ۲ - ۰ لوگانو سوئیس

کونو ژالگیریس لیتوانی ۲ - ۰ ریگا لتونی

هارتس اسکاتلند ۲ - ۳ موناکو فرانسه

ایگناتیا آلبانی ۲ - ۱ لینکلن رد جبل الطارق

پافوس قبرس ۰ - ۲ میدتیلان دانمارک

- هدایت تیم پافوس را ریکاردو ساپینتو مربی پرتغالی و سابق استقلال تهران بر عهده دارد.

بران نروژ ۱ - ۴ آرهوس دانمارک

نورشیلان دانمارک ۳ - ۲ پاناتینایکوس یونان

بوراک بانیا لوکا بوسنی و هرزگوین ۲ - ۳ آتالانتا ایتالیا

هایدوک اشپلیت کرواسی ۰ - ۲ سن ترویدن بلژیک

اینترکلوب دِاسکالدس آندورا ۲ - ۰ اف ث کپنهاگن دانمارک

خنت بلژیک ۱ - ۱ ستاره سرخ بلگراد صربستان

زسکا صوفیه بلغارستان ۱ - ۲ ترابزون اسپور ترکیه

- گل اول تیم ترابزون اسپور را محمد صلاح مهاجم مطرح مصری در دقیقه ۶۹ وارد دروازه حریف کرد.

اسپورتینگ براگا پرتغال ۴ - ۰ کوپس فنلاند

فرایبورگ آلمان ۲ - ۱ توئنته هلند

در جدول تیم موناکو با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های ۱۰ امتیازی برایتون انگلیس و سن ترویدن بلژیک دوم و سوم هستند.