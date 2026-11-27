آیت‌الله اعرافی، بسیجی بودن در دستگاه قضا را به معنای ارتقای عدالت، سلامت قضایی و گره‌گشایی از مشکلات مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه میبد در دیدار رئیس دادگستری، دادستان و کارکنان دادگستری استان، بسیجی بودن در دستگاه قضا را عدالت حداکثری، سلامت حداکثری و گره‌گشایی از مشکلات مردم خواند.

آیت‌الله علیرضا اعرافی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ بسیجی در دستگاه قضایی گفت: بسیج در مجموعه‌های اداری تنها به معنای حضور در جریان عمومی بسیج نیست، بلکه باید روحیه و فرهنگ بسیجی در متن کار و خدمت‌رسانی هر دستگاه جاری شود.

مدیرحوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه بسیجی کردن دستگاه قضایی به معنای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش تلاش و کارآمدی و حرکت در مسیر عدالت حداکثری، سلامت حداکثری و گره‌گشایی از مشکلات مردم است تصریح کرد: رسالت دستگاه قضا صرفاً رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام نیست؛ بلکه پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و تلاش برای سلامت جامعه از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی است که باید با روحیه بسیجی دنبال شود.

آیت الله اعرافی احساس عدالت در جامعه را نیز مهم دانست و تصریح کرد: مردم باید احساس کنند دستگاه قضایی مقتدر و سالمی وجود دارد که دست مظلوم را می‌گیرد و از حقوق آنان دفاع می‌کند.

امام جمعه میبد پیام بسیج برای مجموعه قضایی را در دو محور همراهی با حرکت عظیم ملت ایران و مقاومت ملی در مسیر پیشرفت کشور و همچنین تبدیل دستگاه قضایی به مجموعه‌ای نمونه، مقتدر، سالم، عدالت‌محور و گره‌گشا برای مردم عنوان کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه فرهنگ بسیجی را فرهنگ بن‌بست‌شکنی و خودباوری بیان کرد و گفت: امام خمینی (ره) مفهوم بسیج را از متن معارف و مبانی اسلامی استخراج و به جامعه عرضه کردند و حقیقت بسیج، گنجینه‌ای از فرهنگ فداکاری، ایثار و آموزه‌های عاشورایی است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک تشکیلات نیست، بلکه یک فرهنگ و منظومه‌ای از ارزش‌هاست، افزود: شناخت این منظومه و نهادینه کردن آن در جامعه و محیط‌های مختلف، از ضرورت‌های ترویج فرهنگ بسیجی است.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این فرهنگ را بن‌بست‌نشناسی دانست و اظهار داشت: انسان بسیجی باید اراده عبور از موانع و مشکلات را داشته باشد؛ حتی در شرایطی که راهکار‌های متعارف و روش‌های معمول پاسخگو نیستند، روحیه بسیجی می‌تواند بن‌بست‌ها را بشکند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه‌های یک سال اخیر و نقش‌آفرینی ملت ایران در عرصه مقاومت، خاطرنشان کرد: در این دوره، فرهنگ بسیجی توانست یک بن‌بست بزرگ تاریخی و تمدنی را بشکند و ظرفیت واقعی ملت ایران را به نمایش بگذارد.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به دیدار‌ها و ارتباطات خود با هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی گفت: بسیاری از تحلیلگران و حتی برخی دوستان و همراهان ایران نیز تصور نمی‌کردند ملت ایران از چنین ظرفیت و توان عظیمی برای ایستادگی و مقاومت برخوردار باشد.

وی تأکید کرد: یکی از پیام‌های مهم تجربه مقاومت ملت ایران، ضرورت خودباوری و شناخت ظرفیت‌های عظیم ملی است؛ چراکه گاهی حتی خود ما نیز از عمق توانایی‌ها و قدرت ملت ایران آگاهی کامل نداریم.