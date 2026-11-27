به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به‌عنوان مامور یکی از دستگاه‌های امنیتی قصد اخاذی از وی را داشته است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی و رصدهای اطلاعاتی، متهم شناسایی و طی عملیاتی منسجم در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ شائینی با اشاره به سابقه اخاذی و اعتیاد متهم به مواد مخدر صنعتی، تصریح کرد: متهم اعتراف کرد با جعل عنوان مامور یکی از دستگاه‌های امنیتی، قصد اخاذی از شهروندان را داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه جعل عنوان و سوءاستفاده از عناوین رسمی خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افراد سودجو با ایجاد رعب و سوءاستفاده از اعتماد مردم، امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار کنند.

وی گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.