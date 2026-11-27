در ۲۴ ساعت گذشته، در بازه ۴ آذر تا ۵ آذر ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۴ آذر تا ۵ آذر ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این نوشتار، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



ادعاهای ارتش کویت درباره وقوع حمله نیروهای ایرانی به یکی از مراکز حیاتی این کشور

ادعای ارتش کویت درباره وقوع حمله نیروهای ایرانی به یکی از مراکز حیاتی این کشور، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تکذیب شد.



ادعای نقش ایران در جان باختن دو شهروند ایتالیایی در کویت

وزارت امور خارجه ادعای نقش ایران در جان‌باختن دو شهروند ایتالیایی در کویت را تکذیب کرد.



تحرکات یکان‌های ارتش به سمت اقلیم کردستان این کشور

دولت عراق خبر تحرک یگان‌های ارتش این کشور به سمت اقلیم کردستان را تکذیب کرد.



درخواست عراق از علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی تیم فوتبال الزوراء برای خروج از این کشور

وزارت کشور عراق ادعای درخواست از علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی تیم فوتبال الزوراء، برای خروج از این کشور را تکذیب کرد.



ادعای پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادعای پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی را تکذیب کرد.







