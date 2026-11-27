پیکر رضا امیرخانی برای وداع آخر از مقابل خانه اش تشییع و راهی بهشت زهرا (س) شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مراسم تشییع پیکر رضا امیرخانی، نویسنده امروز، جمعه ششم آذرماه ۱۴۰۵ در منزل شخصی‌اش با قرائت زیارت عاشورا برگزار شد.

تابوت او، که در پرچم امام رضا (ع) پیچیده شده بود، بر دوش خدام امام هستم شیعیان تشییع شد.

احمد دهقان، محمدرضا بایرامی، مهدی فیروزان ، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، حمیدرضا شاه‌آبادی، مهدی قزلی و محسن مومنی شریف برخی حاضران در این مراسم بودند.

در ادامه این مراسم و پس از خواندن روضه امام حسین (ع)، حجت‌الاسلام گلپایگانی بر پیکر رضا امیرخانی، نماز خواند.

رضا امیرخانی که زاده‎ سال ۱۳۵۲ در تهران بود، آذر ماه سال گذشته بر اثر حادثه سقوط پاراگلایدر دچار سانحه شد و دوم آذرماه امسال بعد از حدود یک سال از دنیا رفت.

امیرخانی در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک خوانده بود.

از میان آثار این نویسنده می توان به «ارمیا»، «ناصر ارمنی»، «من او»، «از به»، «داستان سیستان»، «نشت نشا»، «بیوتن»، «سرلوحه‌ها»، «نفحات نفت»، «جانستان کابلستان» و «قیدار» اشاره کرد.