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رادیو صبا جمعه ۶ آذر، در برنامههای «سینما ایران» و «ساز من» بهترتیب به نقد و بررسی فیلم ماندگار «خانه دوست کجاست؟» اثر عباس کیارستمی و مرور کارنامه هنری مجید انتظامی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «سینما ایران» روز جمعه ۶ آذر ساعت ۱۵:۳۰ با نگاهی به فیلم سینمایی «خانه دوست کجاست؟» محصول ۱۳۶۶ به کارگردانی عباس کیارستمی، ابعاد مختلف این اثر از جمله شیوه کارگردانی، روایت داستان و مفاهیم انسانی و اجتماعی آن را بررسی میکند.
این برنامه به تهیهکنندگی فاطمه فرجامیفر و با اجرای فریبا باقری پخش میشود.
همچنین برنامه مستند و تحلیلی «ساز من» روز جمعه ۶ آذر ساعت ۲۱:۰۰ به معرفی زندگی و بازخوانی آثار ماندگار استاد مجید انتظامی، آهنگساز، نوازنده ابوا و رهبر ارکستر اختصاص دارد.
در این برنامه علاوه بر مرور کارنامه هنری این هنرمند و ویژگیهای موسیقایی آثار شاخصی، چون «از کرخه تا راین»، «آژانس شیشهای» و «روز واقعه»، بخشهایی از ساختههای او پخش میشود.
«ساز من» به تهیهکنندگی نیلوفر قاسمیپور و گویندگی مریم خادمپور تقدیم مخاطبان میشود.