رادیو صبا جمعه ۶ آذر، در برنامه‌های «سینما ایران» و «ساز من» به‌ترتیب به نقد و بررسی فیلم ماندگار «خانه دوست کجاست؟» اثر عباس کیارستمی و مرور کارنامه هنری مجید انتظامی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «سینما ایران» روز جمعه ۶ آذر ساعت ۱۵:۳۰ با نگاهی به فیلم سینمایی «خانه دوست کجاست؟» محصول ۱۳۶۶ به کارگردانی عباس کیارستمی، ابعاد مختلف این اثر از جمله شیوه کارگردانی، روایت داستان و مفاهیم انسانی و اجتماعی آن را بررسی می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی فاطمه فرجامی‌فر و با اجرای فریبا باقری پخش می‌شود.

همچنین برنامه مستند و تحلیلی «ساز من» روز جمعه ۶ آذر ساعت ۲۱:۰۰ به معرفی زندگی و بازخوانی آثار ماندگار استاد مجید انتظامی، آهنگساز، نوازنده ابوا و رهبر ارکستر اختصاص دارد.

در این برنامه علاوه بر مرور کارنامه هنری این هنرمند و ویژگی‌های موسیقایی آثار شاخصی، چون «از کرخه تا راین»، «آژانس شیشه‌ای» و «روز واقعه»، بخش‌هایی از ساخته‌های او پخش می‌شود.

«ساز من» به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و گویندگی مریم خادم‌پور تقدیم مخاطبان می‌شود.