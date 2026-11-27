در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مسئولان وزارت بهداشت، آخرین وضعیت مطالبات جامعه بهورزی از جمله تشکیل نظام صنفی، احتساب سنوات آموزشی، ارتقای شغلی و اصلاح نظام کارانه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد معاونت بهداشت راهکار‌های اجرایی این مطالبات را به کمیسیون ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی بررسی مطالبات جامعه بهورزی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ که با حضور مسئولانی از معاونت‌های حقوقی، توسعه و بهداشت وزارت بهداشت و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد، آخرین وضعیت طرح تشکیل نظام صنفی بهورزی و اقدامات وزارت بهداشت در این حوزه مورد بررسی گرفت.

بر اساس این گزارش حسن‌نتاج، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به آخرین وضعیت طرح تشکیل نظام صنفی بهورزی در کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در جلسه کمیسیون، از ضرورت تشکیل نظام صنفی بهورزی و اهمیت آن در پیگیری مطالبات و مسائل حرفه‌ای این جامعه دفاع کردم. در نهایت، بنده به همراه تعدادی از نمایندگان به این طرح رأی موافق دادیم؛ اما تعدادی از نمایندگان، با وجود تأیید مشکلات و مطالبات بهورزان، به دلیل محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم درباره تشکیل سازمان‌های جدید، با طرح مخالفت کردند و در نتیجه، طرح در این مرحله نتوانست آرای لازم را کسب کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات در حال انجام برای تحقق مطالبات بهورزان پس از رأی نیاوردن طرح افزود: در نشست کمیسیون بهداشت و درمان با حضور مسئولان وزارت بهداشت، بخش مهمی از مطالبات جامعه بهورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد معاونت بهداشت وزارت بهداشت، راهکار‌های اجرایی و قانونی مربوط به این موضوعات را بررسی کرده و نتایج را به کمیسیون ارائه دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده را اینگونه برشمرد و گفت: احتساب دو سال دوره آموزش بهورزی در سنوات خدمت از جمله این موضوعات است که در خصوص بهورزان جدیدالورود، مقرر شده است سوابق دوره آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گیرد و همچنین موضوع احتساب این دوره برای بهورزان شاغل نیز مطرح است که تحقق آن مستلزم پیگیری و طی مراحل قانونی خواهد بود.

حسن نتاج در ادامه با اشاره به اعمال مدارک تحصیلی و فراهم‌کردن زمینه ارتقای شغلی تصریح کرد: امکان اعمال مدارک تحصیلی مرتبط بهورزان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد تأکید قرار گرفت و همچنین موضوع تغییر حوزه شغلی بهورزان پس از ۱۵ سال خدمت، متناسب با مدرک تحصیلی، سوابق و ضوابط استخدامی، به‌عنوان یکی دیگر از مطالبات مهم مطرح شد که نیازمند پیگیری جدی است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص بهبود وضعیت معیشتی، افزایش اضافه‌کاری و کارانه بهورزان افزود: بهبود وضعیت معیشتی و افزایش دریافتی بهورزان از موضوعات مهمی است که در پیگیری مطالبات این قشر مورد توجه قرار دارد. در این زمینه، موضوع افزایش کارانه بهورزان در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و معاونت بهداشت نیز از افزایش پرداختی کارانه خبر داده است. علاوه بر این، افزایش ساعات قابل پرداخت اضافه‌کاری، اصلاح مبالغ پرداختی و متناسب‌سازی کارانه با حجم خدمات، میزان مسئولیت‌ها و عملکرد واقعی بهورزان باید با جدیت دنبال شود تا آثار این تصمیمات در دریافتی و معیشت همکاران به‌صورت ملموس نمایان شود.

حسن نتاج در ادامه با اشاره به سازوکار پیگیری مستمر این مطالبات گفت: تشکیل کمیته ویژه برای بررسی مسائل و مشکلات بهورزان در وزارت بهداشت و استمرار پیگیری موضوعات از طریق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود. هدف این است که مطالبات جامعه بهورزی صرفاً در سطح طرح موضوع و برگزاری جلسات باقی نماند و با بررسی کارشناسی، به راهکار‌های اجرایی و قابل تحقق تبدیل شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست نمایندگان ده قطب بهورزی کشور برای صدور کارت شناسایی رسمی و برگزاری نشست حضوری با اعضای کمیسیون افزود: در خصوص صدور کارت شناسایی رسمی نمایندگان ده قطب بهورزی، این موضوع با آقای دکتر فرخی مطرح شده و ایشان قول مساعد داده‌اند که با ارسال مکاتبه رسمی، زمینه صدور کارت‌های شناسایی فراهم شود. همچنین برای برگزاری نشست حضوری نمایندگان ده قطب بهورزی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، قول پیگیری داده‌ام. ضروری است نمایندگان هر قطب از ظرفیت نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه خود استفاده کنند و با مکاتبه رسمی با آقای دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درخواست برگزاری این نشست را نیز دنبال کنند.

حسن نتاج در پایان با اشاره به پیام خود برای جامعه بهورزی کشور گفت: از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند همه بهورزان عزیز در عرصه سلامت کشور صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. پیگیری مطالبات و حقوق این قشر باید تا حصول نتیجه برای بهبود شرایط شغلی و معیشتی بهورزان ادامه پیدا کند.