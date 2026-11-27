به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امین افقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی برای احداث یک واحد بزرگ تولیدی و بازرگانی در حوزه تأمین خوراک دام و طیور در محدوده صنعتی این منطقه خبر داد.

افقی با اشاره به ظرفیت‌های این واحد گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات صنعتی، به یکی از قطب‌های تولید خوراک دام و طیور کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: این واحد با بهره‌گیری از چهار خط تولید پیشرفته، ظرفیت اسمی تولید ۱۰۰ تن در ساعت را خواهد داشت و می‌تواند سفارش‌های عمده و مستمر مشتریان صنعتی در سراسر کشور را تأمین کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به استفاده از مزیت‌ها، مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد در واردات ماشین‌آلات و مواد مورد نیاز و همچنین صادرات، گفت: سبد تولیدات این مجموعه شامل انواع خوراک تخصصی دام و طیور در مراحل مختلف رشد، از جمله پیش‌دان، میان‌دان، پس‌دان و استارت است.

به گفته افقی، مواد اولیه این محصولات از جمله ذرت و سویا از کشورهای شمالی حاشیه دریای خزر تأمین خواهد شد و برنامه همکاری با مجموعه‌های بزرگ صنایع غذایی و دامپروری نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد مازندران تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی داخلی و خارجی، علاوه بر توسعه ظرفیت‌های صنعتی و تأمین نیاز واحدهای دامپروری و مرغداری، به تقویت اشتغال منطقه و ارتقای امنیت غذایی کشور کمک می‌کند.