استرالیا امروز (جمعه) در اقدامی ضد ایرانی تحریم‌هایی را علیه دو نفر که مدعی است حملات ضد یهود در سیدنی و ملبورن و از جانب ایران انجام دادند، وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ای با منتسب دانستن حملاتی در ملبورن به ایران، مدعی شد که دو فرد به نام‌های «زهیر حسیب» و «کاظم حمد» در سال ۲۰۲۴ به یک رستوران یهودیان در سیدنی و یک کنیسه در مبلورن حمله کردند.

به نوشته روزنامه استریت تایمز، وزیر خارجه استرالیا همچنین مدعی شد این تحریم‌های جدید دسترسی افراد به منابع مالی را محدود کرده و توانایی آنها را در جذب نیرو، برنامه‌ریزی و انجام حملات مختل خواهد کرد.