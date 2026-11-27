به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی با اعلام این خبر گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، برای چهار روز آینده وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار است و در مناطق صنعتی و پرتردد استان، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای امروز، پدیده مه و کاهش دید افقی نیز در ارتفاعات شمالی استان خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه، سامانه بارش‌زایی وارد استان می‌شود که در ابتدا بارش‌ها برای برخی نواحی پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود برای روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، گسترش بارش‌ها را در سطح استان شاهد باشیم.

بهروزی در پایان یادآور شد: از نظر دمایی نیز برای سه روز آینده تغییرات دمایی محسوسی در سطح استان نخواهیم داشت.