معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر ظرفیت‌های ایران در تولید و انتقال برق، موقعیت جغرافیایی و توانمندی شرکت‌های مهندسی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به یکی از حلقه‌های مهم اتصال شبکه‌های انرژی شرق و غرب و شمال و جنوب آسیا تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی رجبی‌مشهدی در حاشیه نشست وزیران انرژی «کمربند و جاده» در شهر چینگ‌دائو، این ابتکار را فرصتی راهبردی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد پیوند‌های پایدار میان کشور‌ها دانست.

وی با اشاره به نقش محوری انرژی و به‌ویژه برق در تحقق اهداف این ابتکار، حمایت جمهوری اسلامی ایران را از سکوی مشارکت و پیشنهاد‌ها و اسناد مطرح‌شده در این نشست اعلام کرد و به تشریح اولویت‌های همکاری ایران در حوزه انرژی پرداخت.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: توسعه همکاری‌های برق و اتصال شبکه‌های منطقه‌ای، تقویت تبادل برق و خطوط انتقال فرامرزی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، انتقال فناوری و همکاری‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرحها و ارتقای بهره‌وری و هوشمندسازی شبکه‌ها از محور‌های مورد توجه ایران است.

رجبی‌مشهدی همچنین بر ظرفیت همکاری در زمینه توسعه انرژی خورشیدی و بادی، کاهش تلفات شبکه، ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، ذخیره‌سازی انرژی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت اعتماد متقابل و هماهنگی میان کشور‌ها و تبدیل توافق‌ها به طرحهای اجرایی، این مشارکت به بستری مؤثر برای توسعه پایدار، امنیت انرژی و تأمین منافع مشترک کشور‌های عضو تبدیل شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان از دولت جمهوری خلق چین و برگزارکنندگان نشست برای میزبانی و تلاش‌های انجام‌شده قدردانی کرد.