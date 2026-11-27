شبکه اجتماعی آمریکایی «ایکس»، اولین کنترل والدین خود را معرفی کرد که به والدین و سرپرستان اجازه می‌دهد تا تجربه برخط نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله را در عین محافظت از حریم خصوصی آنها مدیریت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این شرکت شبکه اجتماعی اعلام کرد این ویژگی جدید به والدین امکان می‌دهد مدت زمانی را که نوجوانانشان در هفت روز گذشته در «ایکس» گذرانده‌اند، کنترل کنند، محدودیت‌های زمانی روزانه برای صفحه نمایش تعیین و برای دنبال‌کنندگان جدید درخواست تایید کنند.

طبق اعلام «ایکس»، درخواست تایید برای دنبال‌کنندگان جدید، حساب‌های نوجوانان را نیز خصوصی می‌کند.

والدین می‌توانند توصیه‌ها و ویدیو‌های موجود در فید «برای شما» را به حساب‌هایی که نوجوانانشان از قبل دنبال می‌کنند محدود کنند، کلمات خاص را فیلتر کنند، محتوای حساس را محدود کنند و کنترل کنند چه کسی می‌تواند پیام‌های مستقیم ارسال کند.

این کنترل‌ها همچنین به والدین اجازه می‌دهد ببینند نوجوانانشان با کدام حساب‌ها به صورت خصوصی ارتباط برقرار کرده‌اند، اما نمی‌توانند محتوای آن مکالمات را ببینند.

مایکل اوهرلیهی، رئیس بخش ایمنی «ایکس» گفت: «والدین ابزار‌های کاربردی می‌خواهند و نوجوانان شایسته فضایی برای رشد هستند.» او افزود: «با کنترل والدین در «ایکس»، خانواده‌ها می‌توانند نرده‌های محافظی را که مناسب خانه‌شان است، تنظیم کنند، در حالی که نوجوانان مالکیت حساب‌های خود را حفظ می‌کنند و می‌توانند هر تغییری را ببینند.»

این شرکت اعلام کرد که والدین و نوجوانان باید قبل از شروع نظارت، با هم توافق کنند.

هر والد یا سرپرست می‌تواند تا پنج حساب کاربری نوجوان را نظارت کند، در حالی که نوجوانان می‌توانند همزمان فقط به یک بزرگسال متصل شوند.

والدین نمی‌توانند پیام‌های خصوصی را بخوانند، به تاریخچه جست‌و‌جو یا مشاهده دسترسی داشته باشند، از طرف فرزندانشان پست منتشر کنند یا وارد حساب‌های کاربری خود شوند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، نظارت به طور خودکار با رسیدن نوجوان به ۱۸ سالگی پایان می‌یابد، در حالی که تمام تغییراتی که از طریق کنترل والدین ایجاد می‌شود، برای نوجوان قابل مشاهده است.