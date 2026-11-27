رزمایش بزرگ بسیجیان در بویین میاندشت اصفهان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد؛ در این مراسم، راوی جنگ تحمیلی با اشاره به جنایت‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و رشادت رزمندگان ایران، روایت ایستادگی ملت را بازگو کرد و مادر شهید مهدی قضوی خاطرات فرزندش را بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم حجت‌الاسلام سیداحمد میرخلف، راوی جنگ تحمیلی سوم، با اشاره به جنایت‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و رشادت‌های رزمندگان ایران اسلامی گفت: دشمن آمریکایی پس از ۴۷ سال ناکامی در برابر جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت به‌طور مستقیم وارد میدان جنگ شود و با کنار گذاشتن واسطه‌ها و نیرو‌های وابسته خود، رویارویی مستقیم با ایران را آغاز کرد.

وی افزود: نهم اسفند، دشمن با همراهی متحدان خود به ایران حمله کرد و با به شهادت رساندن رهبر شیعیان جهان و شماری از فرماندهان ارشد نظامی و همچنین هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، درصدد بود طبق محاسبات خود ظرف سه تا پنج روز نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند.

حجت‌الاسلام میرخلف ادامه داد:، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان و توکل به خداوند و با همراهی مسئولان و رزمندگان اسلام، بدون ترس و واهمه در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی با اشاره به توانمندی جوانان ایرانی در عرصه دفاعی گفت: در جریان جنگ رمضان، سامانه‌ای بومی به دست جوانان غیرتمند کشور طراحی، تولید و تکثیر شد و هواگرد‌های آمریکایی یکی پس از دیگری هدف قرار گرفتند. از جمله این موارد، هدف قرار گرفتن هواپیمای اف ۱۵ در آسمان اصفهان بود.

در ادامه این مراسم، مادر بسیجی شهید مهدی قضوی، همزمان با سالروز تولد فرزند شهیدش، با بیان خاطراتی از زندگی و روحیات او گفت: امروز تولد ۱۹ سالگی مهدی من است؛ اما حقیقت این است که هرکس به مقام شهادت می‌رسد، پیش از آن نیز در مسیر شهادت‌گونه زندگی کرده است.

وی افزود: مهدی من از دوران نوجوانی با روحیه‌ای ایثارگرانه زندگی می‌کرد و همواره زمزمه شهادت بر لب داشت. او سرانجام به آرزوی خود رسید و در مسیر حق و حقیقت به مقام شهادت نائل شد.

گفتنی است، بسیجی شهید مهدی قضوی پنجم آذر ۱۳۸۶ متولد شد و پانزدهم فروردین امسال در حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسید.