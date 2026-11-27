امید میهه کوهرنگ کاپ قهرمانی لیگ دسته دو فوتبال چهارمحال و بختیاری در فصل مسابقاتی ۱۴۰۶_۱۴۰۵ را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در مرحله نهایی مسابقات فوتبال لیگ دسته دو فوتبال استان تیم امید میهه کوهرنگ به مصاف میلاد فارسان رفت و در پایان وقت قانونی این دیدار با تساوی به پایان رسید.

در ضربات پنالتی امید میهه کوهرنگ ۵ بر ۴ میلاد فارسان را شکست داد و جام قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد.

اهدای کاپ قهرمانی و نشان با حضور طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه فدراسیون و رئیس هیات فوتبال استان، علیرضا بدری دبیر و حسین حیدریان رئیس کمیته اجرایی هیات فوتبال استان در چمن تختی فارسان برگزار شد.

دو تیم امید میهه کوهرنگ و میلاد فارسان به لیگ دسته یک فوتبال استان صعود کردند.